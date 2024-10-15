來不及收手　Q3推案量創歷史次高

▲央行9月祭出打房政策，但建商來不及收手，Q3全台推案量達6680億元，創歷史次高。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者項瀚／綜合報導

央行9月祭出打房政策，但建商來不及收手，Q3全台推案量達6680億元，創歷史次高。市調表示，本季數據固然看似亮眼，但僅只是暴風雨前來的寧靜，日前總統再度宣示打炒房、公開拿房市祭旗，儼然是壓垮駱駝的最後一根稻草，現階段除了案場來客量急凍，建商也高掛免戰牌延後推案。

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央行在9月祭出第七波選擇性信用管制，被稱為「史上最重打房」。《591新建案》統計，全台Q3推案總銷6680.29億元，季減13%、年增46%，創單季歷史次高。Q3主要延續上半年氣勢，加上去年同期受《平均地權條例》修法因素影響基期較低，使得今年出現明顯年增。

Q3新進場個數達429件，戶數為3.26萬戶，雙雙季減1成多，推案力道稍有收斂。房價部分則持續狂飆，全台開價及成交單價為60、56萬元，再度創下歷史新高，絲毫沒有踩剎車的意思。

▲2024年Q3六都、新竹縣市新進場建案狀況。藍色數字為季增減、紅字為年增減。（圖／591新建案提供）

進一步觀察七都，成長最多為台北市，在文山、南港、北投百億案量挹注下，合計推案總銷破1600億元，年增達177%。其次則為台中與高雄，也都有超過5成的成長。

《591新建案》新聞公關組主任畢務潔分析，台中新案連發，價量持續爆衝，除了房價站穩5字頭新高，總銷近1900億元也是史上第一，「雖然市況看似風光，背地裡業者確是有苦難言，尤其近期央行、政府宣示打炒房基調，買方信心鬆動，部分地區來人量較上季明顯腰斬，也迫使當地建商及代銷重整行銷策略。」

另外，新竹地區不增反減14%，Q3推案總銷312億元。畢務潔指出，新竹近年受限蛋黃區素地有限及地價飛漲等，量能熄火已久，近2季推案量僅300多億元，整體力道仍顯疲軟，但本季在竹北有大量推案，雖然量體多為百戶以下的建案，但因地段加持價格仍一路衝高，開價、成交價5字頭均創歷史紀錄。

畢務潔表示，本季數據固然看似亮眼，但僅僅只是暴風雨前來的寧靜，尤其919央行管制重拳打得房市措手不及，加上日前總統再度宣示打炒房、公開拿房市祭旗，儼然是壓垮駱駝的最後一根稻草。

畢務潔說：「現階段除了案場來客量急凍，建商也高掛免戰牌延後推案，未來無論價量如何變化，房市恐怕都有一段苦日子要過。」

代銷業者、全地產執行長黃楷鈞觀察，9月20日政策祭出後，房市信心面重挫，確實對市場造成不小的衝擊，但隨後10月也進行部分放寬，接下來來是要觀察市況如何，雖然量縮的格局確定，但在市場低迷之時，個案表現尤其重要，且一些大型建商、上市櫃建商也還是會按部就班推案。

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