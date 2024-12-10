夫妻在家工作「要再買3房or換4房？」　過來人秒選：才有生活品質

▲原PO猶豫要換成四房，還是要再買一間房。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者郭卉寧／綜合報導

你會選擇多買一間房，還是換更大的房呢？一名女網友指出，和另一半目前有一間三房，由於未來有生育計劃，因此考慮要再買一間房，或換成四房。對此，眾人意見分為兩派，其中一部分認為，「工作跟生活隔開會比較有品質。」

原PO在Dcard以「三房還是四房好」為題發文表示，目前在雙北有一間三房的房子，而夫妻兩人都是在家工作的型態，加上未來有計劃生兩個孩子，因此最近在考慮要添購新房或換房，「要再買一間三房，一間當工作室、一間當住家，還是換一間四房的房子比較好？」

貼文發出後，引起網友熱烈討論，「我選四房」、「我會換四房，都特地在家工作了，不用一直出門去另一個房子上班吧，以後退休彈性也大」、「建議四房，多一房好處多多，未來夫妻不想睡一起時分房就好、不用分居」。

也有人認為，應考慮自身需求，「如果是自住的話，當然是四房最好，可以一個空間解決所有問題，但蛋黃區的四房，持有幾年要轉手，會很容易碰到豪宅線，讓妳未來不好脫手，現在市場上四房真的是小眾需求」。

不過，還有網友持相反意見，認為把工作和生活分開比較好，「逆風推個兩間三房，我家就是父母一人一間，假日可以兩邊輪流跑」、「兩間三房如果距離近，兩間三房會比一間四房好。工作跟生活隔開會比較有生活品質」、「近的話能力夠再買一間吧，不喜歡起床就是上班的感覺，還是喜歡生活跟上班分開」。