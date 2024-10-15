七期中古豪宅帝王戶超霸氣　開價「直接賠1間豪宅價」

記者陳筱惠／台中報導

台中七期一直是豪宅客最喜愛的區域，不過隨著央行持續管控，一間持有七期中古豪宅頂樓帝王戶的法人不等了，直接開出1.158億元的價碼找買家，實際查詢該戶在2012年入手價為1.7億元，等於開價下殺5420萬元，直接賠出一間豪宅價。

《地產詹哥老實說》EP226／都更後連廁所都換不回來？ 高手指點：5條件有望1坪換1坪「甚至更多」

▲一間持有七期中古豪宅頂樓帝王戶的法人不等了，直接開出1.158億元的價碼找買家，實際查詢該戶在2012年入手價為1.7億元，等於開價下殺5420萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

位於台中歌劇院周邊的惠中三街，屋齡11年的中古豪宅「聚合發獨秀」頂樓合併樓中樓戶別，總坪數277.27坪，不僅地點位於歌劇院旁，又是台中最高檔的新光三越、大遠百百貨商圈，過去該戶求售，一路從1.28億元、1.22億元下殺，市場目前最低的刊登價格落在1.158億元。

▲光開價就賠售超過5千萬元的物件實屬少見，以帳面上來說，這一筆應是七期賠售幅度、賠售價金最高的一筆。（圖／記者陳筱惠攝）

開價直接認賠在七期不算少見，但大幅度認賠確實不多見，豪宅房仲廖香婷說：「該物件在歌劇院第一排又是特殊戶頂樓，視野不錯，但光開價就賠售超過5千萬元的物件實屬少見，以帳面上來說，這一筆應是七期賠售幅度、賠售價金最高的一筆。」

不過廖香婷認為：「若以比例原則來看，其實該物件賠售狀況還算合理，過去七期某些社區坪數120坪左右物件，帳面上的賠售金額就來到3000萬元，加上隱形成本與利息，此物件還算合理。」

尤其是頂樓特殊戶，廖香婷說：「帝王戶相當看人買，價格不能用標準層價格來看，族群比較特殊，還是會有喜歡的人要入手，惟此筆交易突破億元大關，在目前法令嚴峻下，至少現金得拿8千萬元以上，去化速度有待觀察。」

▲該社區座落國家歌劇院第一排，開價突破億元大關，在目前法令嚴峻下，至少現金得拿8千萬元以上，去化速度有待觀察。（圖／記者陳筱惠攝）

全向科技房產中心總監陳傑鳴說：「目前大坪數、高總價物件在七期預售單價已傳出百萬元大關，中古豪宅以4、5字頭的單價確實相當吸引人，且中古豪宅還有居住成本的優勢，目前七期新大樓的管理費動輒180元以上，有軟性服務的豪宅更是突破200元大關，中古豪宅的管理費壓在百元內，每月光居住成本就少了萬元以上，不過過億元總價仍是偏高，可選擇性也多。」

《地產詹哥老實說》EP226／都更後連廁所都換不回來？ 高手指點：5條件有望1坪換1坪「甚至更多」