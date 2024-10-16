對比6月近腰斬！　8月預售揭露量跌破萬件

▲8月預售交易量跌破萬件，僅剩下8720戶，對比6月近乎腰斬 。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／綜合報導

8月預售交易量跌破萬件，僅剩下8720戶，對比6月近乎腰斬。信義房屋專家表示，預售對於價格風向敏銳，7、8月房貸之亂出現後，社群討論風向就出現變化，打破房貸只影響成屋市場的說法，之後則還有第七波打房上線，過去景氣欠佳可能單月剩下600件。

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據實價登錄資料，今年房市高峰Q2平均單月預售揭露量達平均1.6萬戶，不過7月衰退到1.3萬戶，8月更一口氣跌破1萬戶，剩下8720戶，顯示預售買氣短期出現快速降溫跡象。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，預售市場對於價格風向敏銳，在7、8月房貸之亂出現後，社群的討論風向就出現變化，打破房貸只影響成屋市場的說法。

曾敬德觀察，影響預售市場交易量縮的原因眾多，「一方面可能與第二季許多個案熱賣，新案供給跟不上有關；一方面影響更大的可能與央行打擊炒房，房市後續上漲動能與信心不足，買氣因此逐漸觀望。」

曾敬德表示，後續還有第七波選擇性信用管制措施上線，可以觀察後續預售銷售揭露狀況，過去經驗實價揭露件數景氣佳時月揭露約萬件，交易熱絡暢旺時可達1.2萬件以上，景氣欠佳可能單月剩下600件。

曾敬德說：「若以市況觀察，上半年個案短期間內熱銷的個案狀況相當普遍，現在則是能夠順順的銷售就算不錯，接下來還要觀察前幾年預售完工的交屋是否順暢。」

▲七都8月預售實價交易量出現明顯下滑。（表／記者項瀚製）

進一步觀察七都，8月預售交易量衰退最重的為台北市，減少近6成。而桃園、台南衰退幅度相對較小，減少不4成，8月預售交易量分別為1743、733件。

房市專家何世昌分析，桃園仍是北台灣相對低價區，在房市景氣反轉階段，剛性需求還是相對穩定。至於中南部，這部吵得比較熱的是台中、高雄，因此房市利空出籠時，量縮程度也會比較明顯，台南雖然房價也顯著上漲，但過去一段時間投資客比例相對少，因此8月交易量下滑程度也可能因此較低。

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