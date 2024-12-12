「租屋處沒有對外窗」他點2問題崩潰！過來人勸逃：4個月生2次大病

▲沒有對外窗讓原PO很困擾。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

在外租屋除了會考慮到價格、地段，不少人也相當注重房子是否通風、陽光可否照進屋內，一名網友表示，租屋處沒有對外窗，只有一個透氣窗，而且透氣窗也沒有對外，起初覺得還可以，但住久了發現容易潮濕發霉，室內濕氣也很重，朋友到他家參觀也覺得環境很糟，但是才剛簽約，不知道該怎麼辦。

有網友在論壇Zuvio發文，找房子的時候遇到一些狀況，所以找了比較久，最後選了一間沒有對外窗的房型，只有透氣窗，「但是它也不是對外的，是在同一棟房子裡面被隔成很多間，就算打開了，也只是和我這棟公寓內部流通而已」。

起初只覺得沒辦法看外面風景，但平常都在戶外，影響應該不大，沒想到實際住進去後，發現水氣無法排出，室內濕氣也很重，經常潮濕發霉，內心萌生想要換房子的念頭，「但是合約簽了現在才十月中，這樣訂金就要被拿走了。」

朋友看過他家都覺得很神奇，「居然可以在這裡住得下去」，雖然地理位置不錯，空間寬敞，但是這種房子只適合當倉庫。

貼文曝光，掀起網友討論，「我沒辦法住這樣」、「如果你錶壞了，你是不是就不知道天黑了沒」、「我之前曾經租過一間在舊公寓的頂樓套房， 對外窗雖然是標準尺寸大小正面對陽台空間，但房東會三不五時上來出現在窗口前， 真的滿讓人驚嚇的，完全都沒隱私」、「遇到火警GG欸」、「住過沒有對外窗的套房，租金快一萬，那學期還生了兩次大病，下學期直接換套房」。