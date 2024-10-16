南港門戶買氣新指標！「東方大境」6千坪全街廓水岸聚落　訂簽7%強勢公開

▲「東方大境」位居基隆河水岸第一排，享水岸闊境視野，散步就是成美河濱公園。

圖、文／新聯陽提供

近年南港發展動能全力加速蛻變，更代表台灣站上迎接全球AI浪潮的國際新焦點，加上NVIDIA輝達宣布在台擴大投資，第二座研發中心預計進駐東區門戶西軸的「潤泰玉成」A辦大樓，全球科技巨頭為首的高科技產業軸帶在此匯聚，而以對坐大直水岸視野的基隆河流域與科技總部形成南港「新灣區」精華區位，成為科技菁英瞄準的宜居新聚落，區內近6000坪大型都更指標首發案「東方大境」，推出訂簽7%優付方案，挾強勁全街廓開發能量與輕鬆入主東區門戶未來潛力爆發區，甫公開立即成為北市買氣指標！

佔地440公頃東區門戶計畫，隨經貿特區發展，近幾年逐漸趨飽和，加上擁有上萬坪商場規劃的國泰調車場、國產實業等巨型複合開發陸續開工，東區門戶新主場即將全面翻轉，由最近信義的門戶入口接棒，「東方大境」霸佔松山、內科、南軟的黃金核心，5分鐘接軌內科和南軟園區，串起松山車站至南港車站精華生活軸帶，與萬坪商場為鄰，更緊鄰未來大型A辦密集造鎮的「全球商務運籌特區」，訴求高科技聚落與水岸複合開發的新型態生活，以相對低基期，搶進堪稱東區門戶內未來30年含金量最高的潛力生活圈。

▲「東方大境」近6000坪複合新聚落，為南港區內水岸首發指標案。

「東方大境」雄琚基隆河水岸首排，由國賓大建設與雄域建設興建，禮聘日本建築師丹下憲孝操刀，移植東京二子玉川複合開發概念建築視野，全區整合近6000坪全街廓開發巨闊造鎮，一期基地為1388坪，共規劃1棟14層、2棟24層SRC地擎天地標，坪數19～39坪的河景住宅，基地涵孕一片廣達687坪的中央綠嶼森林公園，與豐富的休閒公設，更訂製一座都會Resort浮空泳池俱樂會所，結合水岸群樓、生態森林、商務A辦一體自足，形塑一座職、住、遊、憩All in one的高質感新型態城市聚落，搭配訂簽7%輕鬆優付，勢必將磁吸國際菁英，掀起新一波科技新富移居潮，伴隨未來國際集團入駐帶動需求，也成為長期置產看好的新焦點。

【東方大境】

暸解更多：02-27825888

接待會所：南港路三段128號（中華賓士對面）

官方網頁：https://www.newland.tw/one/BIG_Vision/



