租8年套房！房東「便宜82萬賣他」　台中男卻超抖

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友在外租屋8年，近日房東有意賣房，經多次溝通雙方談妥以268萬成交；不過，房東不斷趕鴨子上架，一下要求兩天後簽約，一下又說雙代書約時間不方便，這讓身為房市小白的他不禁擔憂，就怕因一時的不慎重而上當受騙。

網友在臉書社團「買房知識家」發文提到，「我房東最近要賣房，目前住的是個人套房，住了7、8年，房東說便宜賣我，她若交給房仲訂價350萬元，後來跟我來回談幾次，願意268萬成交，但要以現況交屋，因屋內有壁癌，不過他覺得已經給我超優惠價了，要我之後自己處理。」

原PO直言，價格他是接受的，但希望雙方各自找代書，以保障權益，畢竟身為房市小白，就怕被人騙了，「結果房東嫌麻煩，說她的代書也是朋友介紹的，因她人住台北，我在台中，若雙代書時間上要約更不方便，還有講好268萬元賣我，卻一直要我二天後約時間，先簽房屋買賣契約書，美其名為希望我能儘早申請房屋鑑價，順利買到房，但二天後就要簽會不會太急？」

他無奈表示，告知對方要上班，希望另外約時間，房東卻一直催促，說上班前找空檔簽就可以，「這會不會太不慎重？」

對此，網友們紛紛回應，「不經過仲介，一定要雙代書走履保，契約一定要壓但書，套房怕被卡貸款」、「建議你還是先查一下房東是不是所有權人」、「覺得有疑慮就先不要簽，這麼大筆金額，小心是對的」、「雙代書沒問題+履約保證！自己的代書自己找」、「雙代書+履保」。