抓出「新青安非自住」違規戶　財長：已追回300多件利息補貼

▲財政部長莊翠雲（右）於立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）



文／中央社

追查新青安房貸出租、人頭等非自住違規戶，截至今年6月底，公股銀一共揪出1575件違反自住規定，占總撥貸戶數6萬5224戶約2.4%。財政部長莊翠雲16日表示，現已追回300多件違規戶的利息補貼，行庫之後將持續積極處理。

央行啟動升息循環後，房貸利率衝破2%大關，為減輕民眾購屋負擔，財政部轄下8大行庫的青安貸款，自去年8月1日起放寬各項條件，即外界所稱新青安。新青安政策推出後，催出首購買盤，卻衍生轉租、人頭戶等問題，引發爭議。

為杜絕新青安濫用亂象，政府啟動跨部會清查，首波查核主要先就112年8月1日至113年3月31日已核貸的新青安貸款案件，由公股銀行自行篩選疑似高風險態樣個案，並以政府資料勾稽未符自住案件。

第1波查核結果顯示，新青安涉有出租情事1332件，人頭戶170件，合計違規1502件，占該期間整體撥貸戶4萬2828戶的約3.5%。

第2波查核是針對113年4月1日至6月底的核貸案件，撥貸戶數共達2萬2396戶，根據財政部公布統計，其中涉有出租情事34件，人頭戶39件，合計違規73件，占該期間整體撥貸戶約0.3%。

也就是說，新青安自去年8月開辦以來，至今年6月底，一共1575件違反自住規定，占總撥貸戶數6萬5224戶約2.4%。

財政部長莊翠雲16日在立法院回應立委質詢時表示，各行庫除針對違規戶陸續追回利息補貼，也會調整貸款條件，目前追回的已經有300多件，行庫之後將持續積極處理。

重談貸款條件方面，公股銀主管指出，以利率來說，雖每件個案情況不同，每間行庫利率區間、考量也不同，但基本上會由現在新青安一段式的1.775%，調高至目前首購市場的非政策地板價利率2.185%之上，也有可能回到新青安補貼2碼（0.5個百分點）之前的水準、即2.275%。

寬限期方面，公股銀主管表示，應會由新青安給出的5年，回歸到一般房貸的3年；貸款年限則須視借款戶年齡做調整，由新青安提供的40年，調降到30年、20年不等。