情侶同居「感情會升溫 or 降溫？」　過來人曝經驗：可以看清對方

▲同居會讓情侶的感情升溫嗎？（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多情侶就想無時無刻不黏在一起，因此會選擇「同居」。近日有網友發文表示，他朋友的小孩就吵著要跟男友同居，但因為雙方也尚未論及婚嫁，因此就想知道這樣「試水溫」好嗎？貼文曝光後，引發網友討論。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「同居對情侶來說會感情升溫嗎」為標題發文，提到朋友的小孩最近一直吵著要和男友搬出去住，雖說租金與生活費都能負擔，但好友依舊擔心，孩子和男友尚未論及婚嫁，若選擇同居、試水溫，這樣好嗎？

貼文曝光後，引起網友討論，「我覺得同居是可以觀察對方生活習慣的好機會喔」、「同居是用來觀察+磨合的，想當初剛同居是降溫的」、「會越來越像家人，最後沒新鮮感」、「同居是必要的，升溫還是降溫看生活習慣，或許因為沙發上的一雙襪子就分手了」、「同居只是測試合不合而已吧」、「感情升不升溫不一定，但可以看清對方的生活習慣等小細節」。

其中也有網友認為，若有結婚打算，就可以先同居看看，「結婚前一定要同居，有些生活細節或價值觀一起生活才會浮出」、「遇到同居後有80%的都說有點距離比較好，但如果要結婚就一定要同居再結」、「覺得婚前同居蠻必要的」、「同居四年路過，我只能說會不會感情加溫我不保證，不過一定可以看清對方的生活作息跟衛生習慣，如果有打算結婚真的要先同居」。