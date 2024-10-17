價值千萬土地沒人繼承！　唯一繼承人找到了

▲ 新竹市超過35坪精華地段土地找到繼承人！價值千萬元祖產成功繼承 。（圖／新竹市稅務局提供）

記者邱晟軒／綜合報導

新竹市有兩筆超過 35 坪精華地段土地，從日據時代以來便無人繼承，每年 1 萬元的地價稅也無法送達。新竹市稅務局決心清理欠稅，經過比對超過千張的戶政資料，終於發現早期地籍登記資料將地主名字「誤寫一字」，導致無法查找真正的繼承人。歷經三年追查，終於在花東地區找到這位82歲的唯一繼承人，完成了這場尋人任務。

新竹市稅務局今（17）日發布新聞稿表示，這筆登記為「王阿城」（化名）的土地，無論是依土地謄本上登載的日據時代門牌地址，還是戶政資料中的姓名及地址比對，都查無此人。稅務局改從土地共有人方向著手，終於露出曙光！由於土地是共有，其他共有人都是繼承取得，經主動聯絡土地共有人，依祖譜逐一核對，發現「王阿城」實為「王阿成」，名字因同音異字在早期土地總登記時被誤寫，而其後代並不知情，導致繼承登記延宕。

追查至此，「王阿成」的繼承人呼之欲出，但其養女已離世，留下3男3女共6位子女。稅務局說明，「王阿成」於昭和19年（民國33年）死亡，依據「繼承登記法令補充規定」，繼承開始於台灣光復以前應依日據時期繼承習慣，女子（養女）對家產無繼承權，由在家男性直系卑親屬為繼承人。最終，昭和17年（民國31年）出生的長孫W男成為唯一繼承人。

▲W男感謝信，經徵得當事人同意後公開信件部分內容 。（圖／新竹市稅務局提供）

稅務局主動聯繫已高齡82歲的繼承人W男，告知其祖父留下的兩筆新竹市區價值千萬元的土地。W男起初半信半疑，經證實後驚喜萬分，在稅務局協助下，備齊證明文書，並經90天公告程序，於今年9月順利完成繼承登記。事後，W男親筆來信感謝稅務人員詳盡而謹慎的調查，並表達對其專業態度及迅速回應的感激之情。

據了解，這兩筆土地位於新竹市都市計畫區十字路口黃金三角窗，附近商店、銀行林立。由於遍尋不著所有權人，土地無法整體開發運用。完成祖產繼承後，土地更能有效利用，依據目前實價登錄，至少可以逾千萬元賣出。繼承人也關心未來出售土地需繳納多少稅款，稅務局幫忙計算，如113年出售約需繳180萬元土地增值稅，依所得稅法規定，土地交易所得免納所得稅，扣除土地增值稅後仍有近千萬元，讓繼承人非常開心。

新竹市稅務局局長蘇蔚芳表示，本案歷經三年終於找到遠在花東的唯一繼承人，主要是稅務同仁鍥而不捨、突破困境，結合花東地區戶政、地政跨機關跨縣市合作，設法還原80年前的真相，幫民眾尋回千萬元的祖產，同時增裕市庫，創造雙贏。