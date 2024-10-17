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彰化銀行出手！　「凹豆咖」愛牌總店一拍1.3億拍出

▲▼ 百岳,高雄,民權二路 。（圖／記者張雅雲攝）

▲40年的老字號登山體育用品店「100mountain百岳戶外裝備」，是南部「OUTDOOR咖」最愛逛的愛店，17日一拍拍出。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

40年的老字號登山體育用品店「100mountain百岳戶外裝備」，是南部「OUTDOOR咖」最愛逛的愛店，因清償票款強制執行，近期高雄總店淪為法拍，17日一拍底價1.13億元，引來債權人彰化銀行出手，加價2000萬元搶下，以1億3316.88萬元得標，溢價高達17%。

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1982年創立的戶外裝備品牌「100mountain百岳」，從高雄戶外用品店起家，曾在台北內湖、高雄前鎮共有2間大型實體店，同時提供網路購物服務。不料，去年突然全面無預警歇業，而高雄總店至今仍拉下鐵門，維持去年歇業狀態，近期該店面流入法拍市場，債務人為百岳登山用品體育公司，遭拍賣原因為「清償票款」強制執行，

根據臺灣高雄地方法院民事裁定公告，彰化商業銀行因抵押權人於債權已屆清償期而未受清償，聲請法院拍賣抵押，相對人尚欠新台幣1億4936萬9542元。

總店屋齡34年，根據筆錄指出，現場無人使用堆放大量雜物，有積欠管理費，為地上1、2樓、B1樓，持分地坪74坪、建坪517.9坪，17日進行第一拍，底價為1億1310萬元，僅彰化銀行出手搶標，最後加價2000萬元，以1億3316.88萬元得標，溢價高達17%。

▲▼ 百岳,高雄,民權二路 。（圖／記者張雅雲攝）

▲民權路位於南高雄蛋黃區，具店面價值，自用還是出租都相當適合。（圖／記者張雅雲攝）

寬頻房訊發言人徐華辰表示，債權人出手投標，得標後性質上就是跟債務人買標的，所以也要按照法拍程序，把價金交付法院，然後法院再將拍定價金依順序、比例，再分配給各債權人，因此若是愈後面拍次拍定，分回的金額愈少，徐華辰說：「不如一拍就出手，分回的金額還比較多。」

而另一筆法拍物件，債務人同樣為百岳登山用品體育公司，位於「國際金融大樓」4樓，持分地坪18.9坪、建坪202.8坪，一拍底價2740萬元以流標收場。

住商不動產高雄威欣民生加盟店副總經理邱文濱表示，民權路位於南高雄蛋黃區，具店面價值，以1+2樓店面行情來看，月租金也有30~35萬元的行情，以投報率換算，落在2.7~3%，若彰化銀行也看好店面地段，當成分行使用，未來不論是自用還是出租，都相當適合。

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關鍵字：登山用品百岳高雄法拍彰銀

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