買方需求仍在！他1點建議轉賣預售屋主「會自動上門」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

央行9月出重手打房，祭出第七波選擇性信用管制，號稱是打房最嚴格的一次。就有資深房仲發現，雖然買方需求依然存在，但銀行放款困難，使得購屋難度提升，市場交易量因此受到影響。因此，成屋掛售一陣子發現賣不掉的屋主，有些人選擇嘗試轉租，然而，今年的租屋市場並未到達好租的狀況，仍需等待適合的時間點。

經營粉專「Lin's竹北房產筆記」的林姓房仲發文表示，最近他忙比較多的是委託行程，委賣件跟委租件都有，觀察下來，買方需求還是存在，只是現在銀行沒錢可放款，所以購屋難度增加，市場交易量先死一遍。

因此，成屋已經掛售一陣子，卻發現賣不掉的屋主，可能在這一波會想嘗試轉租試試看，「但今年的租屋市場也沒有到很好租，一樣需要些時間等待。」

至於預售轉賣的情況，他認為，如果屋主能夠成功轉售預售屋，代表該間房應是在112年7月1日以前持有的。從那時持有到現在，屋主應該已經有相當的獲利。如果屋主有決心出售，可以考慮降低獲利，「當價格達到甜蜜點，買方便會自動上門。並不是沒賺錢，只是賺多賺少的問題罷了。」

當然，對於不急於出售的屋主，可以選擇慢慢等待，看他們認為投報還是時間成本更重要，「只是現在政府的方向很明確是在擁護首購，其餘的人如果不是首購、要買房，就是得多拿一些現金出來。」