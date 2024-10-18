預售屋市況受波及　台南新案待售量4區破千戶

▲央行推出第七波選擇性信用管制，被市場形容是「919金龍風暴」，統計台南主要推案行政區，以東區的預售案賣壓最高。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

央行推出第七波選擇性信用管制，被市場形容是「919金龍風暴」，業者預估，Q4買氣也不樂觀，統計台南主要推案行政區，以東區的預售案賣壓最高，達1433戶。專家分析，成屋僅有611戶仍是歷史最低水位，短期沒有賣壓過重的問題。

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央行出手，新建案銷售速度即刻下滑。根據高雄市代銷公會統計實價登錄數據，台南銷售中成屋有42場，庫存為611戶；預售案共212場，共有8408戶庫存。其中東區為全市最高，預售庫存達1433戶，預售案有17場，佔全市案預售庫存量17%。

其次是歸仁區，預售有10場，庫存量有1132戶，緊隨在後的是永康區，預售28場，庫存1076戶。

台南市代銷公會理事長佘光宗認為，台南近年買賣移轉棟數都有2.3~2.6萬棟水準，以目前戶數來看，多數預售案都在預售階段就完銷，成屋量相當稀少，至於預售庫存也不到1萬戶，整體庫存水位還算健康。

排名 行政區 成屋庫存 預售庫存 總庫存 1 東區 4 1433 1437 2 歸仁 0 1132 1132 3 永康 35 1076 1111 4 安南 69 1012 1081 5 善化 47 817 864

▲台南新案庫存量前5大行政區。資料來源：高雄市代銷公會。（ETtoday製表）

佘光宗分析，東區為台南蛋黃區，因有指標案如「浩瀚無極」戶數達832戶、「巴克禮PARK」新案進場，有比較大的案量也算正常，加上房價相對較高，受買方猶豫期拉長影響，庫存量偏高也算正常。

龍閣廣告總經理陳雨利表示，歸仁則是有沙崙智慧綠能科技城、中研院南部院區、成大校區、台南大會展中心陸續完工啟用，未來還有捷運綠線，帶來區域重大利多，不少建商抓住時機點積極推案。

區域大案像是「晶悅合一」、「和紘高鐵ONE」、「佳順大富」、「坐忘林」等，雖然集中在高鐵特區，但受惠未來有產業陸續進駐，去化速度度也不慢，庫存量持續減少，價格從3字頭不斷向上堆疊，近期成交速度開始降低。

至於今年房市走向，佘光宗認為，央行打炒房，造成買家購屋信心不足，現階段不少建商也開始觀望，不但新案緩推，購地速度也趨緩，但工料成本問題不解，房價也很難越等越便宜，佘光宗說：「若年底前買氣仍難有起色，預估各案會進入促銷大戰。」

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