台積電股價5年漲3.4倍　2大設廠區房價漲破135%

▲台積電股價首度站上1100元，5年來大漲3.4倍。（圖／ETtoday資料照）

記者項瀚／綜合報導

台積電股價首度站上1100元，5年來大漲3.4倍。而觀察台積電全台設廠的10大行政區房價，5年來也都上漲2成以上，其中新竹寶山、嘉義太保最狂，漲幅超過100%。

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台積電（2330）2020年3月19日收盤價為248元，至今（18日）上午一度站上1100元大關，歷經5年股價飆漲逾3.4倍，而被稱為「護國神山」的台積電，不僅為經濟標竿，每逢設廠更挹注房市表現。

住商機構盤整台積電設廠行政區，10大區域近年來房價皆有2成以上漲幅，其中以新竹寶山、台南新市漲勢最高，5年漲幅高達135.2%、144.3%。

▲台積電設廠所在行政區平均成交單價（單位:萬元/坪）（嘉義太保設廠計畫仍在規劃中）。（表／記者項瀚製）

台南市新市區今年1~9月平均成交單價約29.8萬元，對比2020年同期房價約每坪12.2萬元，多年房價漲幅達144.3%，房價飆漲幅度位居十大行政區之首。

住商不動產新市南科加盟店店東黃睿禹表示，新市近年來受惠於台南科技園區議題，區域近年來陸續吸引高階人才移入，由於區域有著高收入「科技新貴」剛性買房需求支撐，致使房價發展一路向上。

另外，新竹縣寶山鄉今年1~9月平均成交單價達30.1萬元，對比2020年同期約12.8萬元，漲幅達135.2%。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，近年有著豐潤薪資水準的「竹科客」手握熱錢積極入市，新竹市區開發日漸飽和，建商推案往大新竹蛋白區外擴，在新案持續疊價之下，讓寶山鄉房價日益驚人。

不過，賴志昶提醒，若拉長往年房市發展時程，「台積電概念房」雖說是房價保證，但若是全球產業結構發生改變，或是進駐廠房消息成為幻影，難免房價「泡沫化」出現修正，消費者若僅為投資與置產需求而進場，適逢近期房市受央行信用管制措施而趨冷，則需格外注意市場波動。

現階段買台積電股票好、還是台積電概念房好？信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，都可以先緩緩，現在不是個好時機，漲多的標的本就應該多留意，而房產部分除非有剛性需求，不然以投資置產的角度的話建議先不要出手，不要與政策對做。

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