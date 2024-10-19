高捷3線通車前搶進　搜出房價2字頭隱藏站點

記者張雅雲／高雄報導

高雄軌道建設持續推進，除今年初完工通車的環狀輕軌，還有捷運岡山路竹延伸線、小港林園線及黃線均持續施工中，目前沿線的房價凹陷區，都落在2字頭低基期，專家分析，補足公共運輸不便的抗性，房價有機會從凹陷直接逆轉。

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▲高雄軌道建設除今年初完工通車的環狀輕軌，還有捷運岡山路竹延伸線、小港林園線及黃線均持續施工中。（圖／記者張雅雲攝）

高雄目前共有捷運紅線、橘線、環狀輕軌，共3條路線運作中，興建中的還有捷運岡山路竹延伸線、小港林園線及黃線共3條線，持續趕工中。

▲紅線岡山路竹延伸線第二階段，計畫核定2029年底完工。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市捷運局表示，紅線岡山路竹延伸線第二階段A段由RK1站再向北延伸至RK6站，增設5站，預計2027年底完工。第二階段B段則由RK6站再持續向北延伸，增加RK7、RK8站2站，正在發包作業中，計畫核定2029年底完工。

小港林園線則由目前的捷運紅線小港站往南延伸，增加RL1至RL7站共7站，路線串聯小港區及林園區，預計2030年底完工。最受在地人期待的捷運黃線，全長22.91公里、共23站，路線橫跨三民、鳳山、前鎮、苓雅、新興、鳥松等6個人口稠密行政區，目標2028年底完工。

▲最受在地人期待的捷運黃線，路線橫跨三民、鳳山、前鎮、苓雅、新興、鳥松等6個人口稠密行政區，目標2028年底完工。（圖／記者張雅雲攝）

據《樂屋網》統計施工中沿線站點實登數據，部位尚未完工的捷運沿線，房價仍可見2字頭，最低甚至還在1字頭，成為購屋族高性價比的入手選項。

《樂屋網》發言人洪安怡指出，黃線經過的區域，人口密集但過去缺乏大眾運輸系統，僅有公車路線行經，受惠區段人口紅利，加上生活機能好，房價年年穩定上漲。

像是鄰近鳳山行政中心的Y17站，房價比位於文山特區的Y16站低，生活機能也不差，且後一站Y18在衛武營北側，有興建中的購物中心「LaLaport高雄」，還有蠢蠢欲動的國泰重劃區，話題相當多，相較之下Y17站題材較少，因此房價略低於周遭，區段房價尚稱經濟實惠。

▲鄰近鳳山行政中心的Y17站，房價比位於文山特區的Y16站低，生活機能也不差。（圖／記者張雅雲攝）

再往南Y19站位於衛武營南側，周遭有五甲社區等國宅，也讓該區的房價相對好入手，未來「LaLaport 高雄」開幕後，補漲潛力也高。

此外，Y8站鄰近已營運的環狀輕軌高雄高工站，屬於三民區相對話題性較低的地段，周遭以透天、老舊大樓和華廈為主，少有新建案帶動房市，均價26萬元降低購屋門檻；Y10站緊鄰台鐵民族站，住宅屋齡40年起跳，因而成為房價凹陷區，還有相對好入手的價格。

捷運線 捷運站 位置 單價 高雄捷運都會線 (黃線) Y8 建工路/新民路口附近 26.36萬元 高雄捷運都會線 (黃線) Y10 民族一路/九如二路口附近與臺鐵民族站轉乘 27.19萬元 高雄捷運都會線 (黃線) Y17 澄清路之鳳山行政中心附近與臺鐵正義澄清站轉乘 25.53萬元 高雄捷運都會線 (黃線) Y19 南京路/鳳汽路口附近 23.64萬元 高雄捷運岡山路竹延伸線 RK5 高苑科技大學天橋南側 21.09萬元 高雄捷運小港林園線 RL3 沿海三路、南星路口 13.92萬元

▲高雄興建中捷運房價凹陷區。資料來源：樂屋網、高雄捷運局。（ETtoday製表）

高雄市仲介公會理事陳揚智表示，至於岡山路竹延伸線則是串聯半導體S廊帶，可引進不少就業人口紅利，RK5站靠近台鋼科大，前後兩站均價達27~28萬元，該站還有21萬元行情，相對偏低。而小港林園線RL3站位於小港區，緊鄰臨海工業區與大林蒲一帶，被工業區包圍，均價僅13.9萬元，1字頭價格更親民。

陳揚智分析，隨著高雄交通路網建構得愈完整，捷運宅的吸引力愈強，完工後房價還有機會向上攀升。

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