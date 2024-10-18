小坪數更要收納！活用空間「5規劃」快學

作者：幸福空間

翻修時，很多人都會提出要求「希望空間大一點」，但一味加寬生活空間而減少收納空間，反而容易讓家裡堆滿雜物，看起來很雜亂。

想要舒適居家生活，就必須打造適當的收納容量。這裡不妨著眼於畸零空間。像是樓梯下、走廊角落、工作檯下方等平常不會用到的地方，都可以用來收納。尤其要翻修時，更可以瞄準無法拆除的結構材周遭，例如活用突出的柱子或翼牆設置收納架，就可增加收納容量了。

之後若需要針對畸零空間施工時，要處理的地方或費用可能會比翻修時一併處理更高，所以請在翻修之前就先提出來並與設計師商量。

1.設置開放式收納架固定擺放日常在用的物品

利用餐廳牆面量身打造融入環境的開放式收納架，不做門板有助於降低成本，同時也將繁雜的物品收納得相當整齊。

▲（圖片提供／大是文化；圖片來源／K宅，設計／WILL 空間設計(ウイル空間デザイン)）

2.用收納架區分空間

用訂製的開放式收納架來區分Living Room（客廳）、Dinning Room（餐廳）空間，不僅讓光線得以穿透，還能隨時欣賞喜歡的器血與擺飾。

▲（圖片提供／大是文化；圖片來源／M宅，設計/IDEE(イデー)）

3.在樓梯下側打造收納抽屜

將錯層式設計（按:指房間、廚房等不在同一平面，用幾階臺階作為隔斷）的階梯，打造成收納抽屜、捨棄把手，挖一個孔讓手可以伸進去，就能避免干擾上下樓，視覺上也更加俐落。

▲（圖片提供／大是文化；圖片來源／F宅，設計/m+o(エムアンドオー)）

4.有效運用窗戶之間的畸零空間

在窗戶與窗戶之間的小小牆面，放一個量身打造的收納架。融入環境的色彩與設計，呈現一體感。除此之外，收納架還能隱藏冷氣管線。

▲（圖片提供／大是文化；圖片來源／I宅，設計/Bricks(ブリックス)一級建築士事務所）

5.利用窗邊高低差打造收納

陽台透過翻修鋪設木地板，配合陽檯風格在窗邊設置收納型踏板，非常適合收納CD。

▲（圖片提供／大是文化；圖片來源／K宅，設計/nu renovation(nu リノベーション)）

6.將樓梯下方空間打造成方便兒童使用的收納區

客廳需要的收納，就交給樓梯下方的畸零空間。這裡為孩子的玩具安排適當的位置，因此客廳能長久維持乾淨。

▲（圖片提供／大是文化；圖片來源／I宅，設計/IS ONE Reno*Reno(アイエスワンリノリノ)）

延伸閱讀：讓小宅「空間最大化」！活用空隙的4大收納技巧

延伸閱讀：如何規畫收納？掌握3大關鍵原則 創造簡潔視感

【本內容節錄自編輯精選好書《裝修與翻修最煩惱的94問：70%的人都曾動過裝修念頭，卻卡在預算、施工品質而作罷，本書讓你不只是再想想。》】

書名：裝修與翻修最煩惱的94問：70%的人都曾動過裝修念頭，卻卡在預算、施工品質而作罷，本書讓你不只是再想想。

出版社：大是文化

作者：主婦之友社

譯者：黃筱涵



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