整條在招租！逢甲夜市「充斥四面佛、算命店」　照片曝光

▲▼逢甲夜市繁榮不再？店面掛著招租中人潮稀疏。（圖／翻攝自Facebook／匿名公社）

圖、文／CTWANT

台中逢甲夜市即將步入高雄新崛江後塵？近日有網友發現，逢甲夜市不僅許多店面都掛著招租中，而且人潮稀疏，連街道也都暗暗的，巷內小攤位還全都拉下鐵捲門，僅剩下四面佛、算命的店家，讓原PO深感過去的繁榮光景已經不再，直呼「逛起來氣氛超怪的，逢甲夜市真的很難逛」，貼文曝光後也引發網友熱議。

原PO前天（17日）於臉書社團《匿名公社》發文指出，逢甲夜市真的愈來愈難玩了，租金太高，難怪一堆人不租了，「街道都黑黑暗暗的。」而且裡面一堆拜四面佛、算命的店家，逛起來氣氛超怪的，「如果沒有打算要去拜拜，還是要去算命的，逢甲夜市真的很難逛。」

原PO上傳的數張照片顯示，逢甲夜市看起來人潮稀稀落落，很多店面都掛上大大的租字看板，不然就是都拉下鐵捲門，巷內的小攤位也沒有營業，整排關閉。

貼文曝光後也引發網友熱議，「去台中都逛一中比較多」、「同質性太高，無聊」、「真的是一年不如一年」、「下一個高雄新崛江」、「再漲租金啊，新崛江在前面讓你看了」、「20年前超熱鬧的已經看不到」、「租金貴死了，新崛江2.0」、「步向高雄崛江後塵」、「沒數一下夾娃娃機店面有幾間。」

▸ 撞死3人！目擊者斥15歲少年「還在笑」 親友揭私下個性

▸ 15歲少年無照撞死3人挨批罰太輕 他「12年不能考照」雙親連帶處分曝光

▸ 胖到不知道自己懷孕！遺棄害死新生兒 高雄狠心媽：不確定生父是誰