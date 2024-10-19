住社區型透天「大樓狂蓋」！台中屋主愣：擔心會不保值

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pixabay）

記者鄺郁庭／綜合報導

房價飆漲，現在多數人買房都是選大樓。就有網友表示，他住台中蛋白區，見大樓越蓋越多，幾乎沒有透天厝建案了，不禁擔心起保值問題，「畢竟十年後屋齡也20年了。」對此，信義房屋專家表示，大樓和透天本就各有各的客群，但透天有土地優勢，比造價來得值錢，如果有改建的可能，透天增值性就會比大樓高。

有網友在「買房知識家」求問，「透天厝保值嗎？（台中／蛋白區）」，說他住的那一區中，大樓越蓋越多，幾乎沒有透天厝建案了，「究竟透天厝未來會物以稀為貴、相較於大樓搶手，還是因為大部分人已經習慣住大樓，反而不好賣呢？」

他透露，目前住的是社區型透天厝，屋齡10年，屋況、格局都很不錯，周邊陸續有許多建設，但缺點是不在蛋黃區，沒有在都市計畫區內，「原本計畫十年後要換房，觀察這幾年的趨勢，有點擔心保值的問題，畢竟十年後屋齡也20年了。」

貼文引發討論，「不相信你用原價賣會賣不掉啦！10年光是通膨都多少了，房子不是保值或投資，是以使用為主唷」、「買來自住都沒差，想投資的話土地最保值啊～」、「透天有價值的是地，不是建物」、「社區型的透天，聽說有的跟大樓一樣土地是持分的，做什麼改建都要大家同意，這點有些人會介意。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，大樓和透天各有各的客群，但透天的優勢就是土地，雖然想改建社區型透天沒這麼簡單，但屋齡20年應該還在修繕即可的程度。