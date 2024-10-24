三鶯線「LB06站開發」都計審議過關　北大特區釋出量低

▲三峽北側整體開發區空拍照片。（圖／新北城鄉局提供）

記者陳致平／新北報導

新北市三峽都市計畫北側三鶯線LB06站前整體開發地區及南側整體開發區都市計畫案，近日經新北市都市計畫委員會審議通過，主要計畫於內政部都委會審議通過後，後續將由地政局辦理區段徵收作業，而三鶯線將銜捷運板南線、桃園捷運綠線，串起北北桃生活圈，也造就鄰近北大特區的新推案供不應求，近期新案成交紀錄攻上6字頭，中古大樓只要一釋出很快就會成交，該區房市呈賣方市場，待售量低。

三鶯線LB06站前整體開發地區位於三峽都市計畫區與台北大學社區特定區計畫交界，面積約5.40公頃，緊鄰三峽國光社宅且有捷運三鶯線三峽站體座落其中，原於1995年三峽都市計畫第二次通盤檢討由農業區檢討變更，並以區段徵收方式開發，因台北大學社區開發而暫緩。

▲三峽北側整體開發區都市計畫圖。（圖／新北城鄉局提供）

新北城鄉局表示，此次以都市縫合的概念辦理都市計畫變更，串連既有的城市路網系統，並拓寬國慶路為40米計畫道路，將三峽與台北大學兩個不同都市計畫進行縫合，以滿足未來捷運通車後新增的交通旅次。

城鄉局說明，同時配合三鶯線通車帶來的人潮，劃設大面積開發的商業區約0.54公頃，以形塑捷運站周邊商業核心之發展。

▲三峽南側整體開發區都市計畫圖。（圖／新北城鄉局提供）

另外，城鄉局指出，將配合行政院「推動社會住宅成果與提升社宅用地供給精進措施」，於三峽都市計畫南側約1.86公頃的整體開發區劃設0.34公頃之社會福利設施用地，為民眾提供更充足的社宅空間，並延續三峽地區原有的都市綠帶系統增設公園綠地設施，計畫範圍內11%的土地將劃設為公園用地，供在地居民使用的同時，也同步滿足未來國光社宅完工後預期增加的民眾使用需求。

城鄉局計畫審議科科長許仁成進一步補充，本案經新北市都市計畫委員會2024年10月18日審議通過後，主要計畫將循法定程序續提送內政部都市計畫委員會審議。