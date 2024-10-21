屋主自掛招租牌歡迎「臭痘腐、殯葬業」　現身說法：促進繁榮

記者陳筱惠／台中報導

位於台中市西區巷弄，一間看似剛整理好的透天厝招租，但有趣的是，屋主在自家門口張貼「租」字樣，但寫上「炸臭痘腐、炸鹹酥雞、殯葬業」，引起網友熱議。記者致電屋主，對方表示：「就是為了促進街道繁榮。」

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▲台中市透天屋主在自家門口張貼「租」字樣，但寫上炸臭痘腐、炸鹹酥雞、殯葬業。（圖／記者陳筱惠攝）

話題物件位於台中市西區，巷弄內整排透天厝林立，屋主自行招租在自家門口張貼「租」字樣，但表明歡迎炸臭「痘」腐、炸鹹酥雞、殯葬業，引起網友關注。

實際致電屋主，對方表示：「就是為促進街道繁榮。」其他並無多說，不過網友有不同見解，認為是否是屋主與鄰居有糾紛，才會引來大家眼中的「嫌惡設施」。

對此，21世紀不動產資深經理沈政興認為：「大部分店面屋主在要求房仲在租房子時，要篩選房客包含八大、散發味道太重的餐飲或是有案底的租客不租，該區域一樓店面透天產品租金行情在2萬元~4萬元間，這個屋主反向操作下，除是想盡快出租外，也有可能是與鄰居有情緒糾紛。」

▲大部分店面屋主在要求房仲在租房子時，要篩選房客包含八大、散發味道太重的餐飲或是有案底的租客不租。（圖／記者陳筱惠攝）

不過實際上，殯葬業設立條件嚴格，大多數只能存在於商業區，住宅區要設立需符合不少條件，沈政興表示：「在住宅區中的殯葬業需簽訂切結書，保證僅供作辦公室、聯絡處所使用，且不得設立於集合式住宅。」

因此，若該處真的出租給殯葬業者，「遺體冰存」及「豎靈」等行為是不會發生。但在地居民認為：「不管是不是有大體，按照台灣的風俗民情來看，仍是相當不吉利。」

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