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台北又1間麥當勞「10月底要掰了」　當地人驚：得來速沒了

▲▼ 。（圖／翻攝Google Maps）

▲麥當勞康寧店只營業到10月底。（圖／翻攝Google Maps）

網搜小組／劉維榛報導

麥當勞康寧店擁有得來速，是內湖人吃速食的好地方，然而店家公告，只營業到10月底，引發網友兩樣情驚呼，「20年來只要六日加班，這間麥當勞就是我唯一的的午餐選擇，再會了」、「交通會順暢些」。事實上，距離450公尺還有一家東湖店，去年底業者以年租348萬進駐。

一名網友在臉書《我是東湖人》錯愕表示，今早在麥當勞康寧店門口驚見一張「10月31日結束營業」的公告，讓他感到十分崩潰，「康寧麥當勞真的要拜拜，得來速優惠沒啦，聊天K書轉移陣地。」

公告可見，麥當勞說明「謝謝大家過去的喜愛與陪伴，希望未來繼續支持內湖區域的麥當勞」，分別是內湖金龍店、台北東湖店。

底下網友熱議，「太難過了，另外兩間都沒有得來速」、「太驚訝了！得來速是開車族的好朋友」、「誠品收了，麥當勞也收了，希望下一間不要是哈啦拜託」、「交通會順暢些」、「沒得來速，剛好可以不用買給小孩了」、「我為了這間麥當勞才搬來這裡的，過年過節最少都還有麥當勞可吃」、「在東湖生活超過20年以上的回憶」、「20年來只要六日加班，這間麥當勞就是我唯一的午餐選擇，再會了」。

事實上，麥當勞去年才以月租29萬、一年348萬在北市東湖路開設新店，距離康寧店僅距離450公尺。業者當時指出，「根據市場需求及商業策略，兼顧餐廳結構與體質，從商圈發展與特性、適法性評估、合理租金、營運績效等面向，研擬整體可行性後進行展店規劃；並以『積極展店，汰弱換新』為策略方向，評選合適的地點。」

關鍵字：麥當勞東湖得來速康寧店停業關掉熄燈東湖店

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