有小孩要養「仍選擇租屋」他吃驚！一票搖頭：過得很爽啊

▲同事有小孩，仍選擇租屋。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

若選擇租屋，每個月都要付房租，買房的話，則有一段時間要背房貸。近日就有網友表示，同事在外租屋，生活應該也算過得去，但他最近才得知對方原來已經有小孩了，如果家中有小朋友卻租屋，這生活會怎麼過呢？貼文曝光後，引發討論。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「現在居然還有租房生小孩的家庭」為標題發文，提到他同事是雙薪家庭，每月有約8萬元的收入，雖然在外租房，但生活還算過得去。只是原PO近來卻意外得知，原來同事已經有小孩了，因此實在感到驚訝，「租房子」怎麼還敢生小孩呢？大家身邊有沒有人也是租房卻生小孩的呢？這生活會怎麼過？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「還願意出去租屋，已經很好了吧」、「我之前的租房才8坪，隔壁也是，生兩個」、「買房生小孩的才有勇氣吧」、「不買不生，存股一生」、「超級多好嗎」、「他們都瘋狂出國玩樂，過很爽」、「租房也總比那種蹭住在公婆家的人還要有能力好嗎」、「我也租房有小孩啊，房價那麼貴，才不想花這個錢買」。

還有網友認為，租房未必等於經濟狀況緊張，「我有同事雙薪月入40萬，一個月花8萬租屋，怎麼了嗎」、「月薪18萬，每月租1萬8500元，養一孩．過得很爽啊，想吃想買的都不管價格的欸」、「我朋友在南部年收200萬以上，生了兩個還是在租房，錢都花在自己開心的地方不行嗎」、「我就是，月薪7萬」、「我啊！買得起也不想買怎麼樣了嗎」。