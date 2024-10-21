帶家人遊台東！他見家庭房「2晚3萬5」傻眼　網看2字秒懂：一樣貴

▲一名爸爸預計過年帶全家到台東旅遊，卻發現飯店價格相當驚人。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

許多人因地理位置、交通方便等因素，出門旅遊時會優先選擇國旅。不過近日一名爸爸就發文表示，全家人預計過年期間到台東旅遊，時間為3天2夜，沒想到一查後發現，知名飯店的家庭房1晚要價1萬7千多元，雖然有包含早晚餐，但仍讓他難以接受。此文一出，許多網友紛紛勸退「太貴了吧！這價格直接出國了」，還有人點出過年期間價格普遍都較高。

原PO在PTT以「花三萬五住二個晚上值得嗎？」為題發文，表示先前與老婆、小孩到花東旅遊時，曾經過當地一家知名的飯店，當時原PO與老婆約好過年期間去住，房間預算則訂在2萬5千元以內。沒想到近期他開始計畫行程時發現，該飯店1間家庭式房型，1晚要價1萬7千多元，住2晚就要花3萬5千元，讓原PO相當苦惱，只好詢問「花3萬5住2個晚上值得嗎？」

貼文曝光後，許多網友紛紛留言勸退「太貴了吧！這價格直接出國了」、「太貴了吧，2天噴掉1個月月薪，是多高級」、「一分錢一分貨，花得起就值得，但3萬5好貴」、「我會直接去大阪住2個晚上」、「2個人去大阪5天4夜搭廉航機加酒也差不多3萬4，怎麼選都是出國吧」、「國旅真的太貴，我過年去富士山住一晚也沒那麼貴」、「國旅業者感謝你這盤子」。

不過也有網友點出關鍵，表示過年期間住宿價格本來就比較高，「選過年或連假出去玩就是這樣啊」、「過年期間日本也是天價」、「說出國的，有沒有看看過年機票多貴？」「如果是都不出去，待飯店享受設施OK，過年一定貴爆的」、「過年都是原價…不過真的不便宜就是了」、「過年應該哪裡都一樣」。

延伸閱讀

▸ 他婚後不育一查竟「無蛋蛋有子宮」 醫揭真相：影響性別判斷

▸ 妹子「懂一些會計」明年想考會計師 要公司給80K…一票人全搖頭

▸ 她住墾丁6000元飯店 花100元買「一次性拖鞋」：第一次遇到