墨爾本人人搶當首購族！　2因素釀「租屋退潮」

▲澳洲首購族大增。（圖／pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

墨爾本的租客大量退出租屋市場，轉而去當首購族，導致該市的空屋率是全澳洲各大城市中年比上升幅度最大的。

追蹤網站「PropTrack」研究顯示，墨爾本可供出租的房屋數量已連續7個月增長，在截至9月的12個月內上升了0.33個百分點，達到1.67%。在所有首府城市中，墨爾本的空置率僅次於坎培拉的1.74%。

澳洲統計局的貸款數據顯示，截至8月的一年內，超過3.75萬名維多利亞州居民申請了首購房貸款，占全州貸款總數的24.6%。比截至2023年8月的一年多出約5000名首購房者，增長率達15%。

「PropTrack」的高級經濟學家弗拉赫蒂（Anne Flaherty）表示，墨爾本目前是全澳對首購族最具吸引力的市場之一。

弗拉赫蒂指出，「過去12個月裡，墨爾本的房價有所下降，因此現在的房市稍微更能負擔。此外，市場上有大量房源待售。」弗拉赫蒂補充說，與去年9月相比，今年9月墨爾本的可售房屋數量增加了16%，市場選擇更多。

她還提到，隨著投資者繼續出售房產，這為首購族創造了「極佳的機會」，因為投資者通常購買類似類型的房產。

「PropTrack」數據還顯示，維多利亞州偏遠地區的空屋率為1.09%，較去年下降了0.13%。該州西北部的空屋率最低，為0.53%，而墨爾本西區的空屋率最高，達2.17%。