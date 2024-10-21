房市信用管制鬆綁！房仲老鳥曝「將掀解約潮」：首購族慢慢挑

▲央行再祭出鬆綁條款，為繼承族與換屋族解套。（示意圖／記者項瀚攝）

文／今周刊

央行宣布在有前提之下，讓繼承者、換屋族以及已簽約者購屋不受信用管制。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，此波放鬆範圍比想像中更窄，除繼承者外，僅對交屋、換屋族有所放寬，顯見央行鐵了心打房。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐則是說，央行在配套方案中，特別提及買賣契約中「不可歸責於雙方時」的解約機制，形同為限貸令開啟了解約的詮釋，若買賣雙方往解約方向處理，短時間會掀起解約潮，市場待售物件會增加，增加首購族的選擇性。

前8月繼承移轉棟數創1999年以來次高

央行針對信用管制措施推出數項鬆綁措施，包含繼承取得房屋者、與銀行簽訂撥款後1年內出售原屋之換屋者、已簽訂成屋與預售屋購屋合約者，以上情況能夠不適用於此次第7波信用管制措施。

針對繼承者此波被列於鬆綁措施中，事實上先前即有不少消息傳出，根據內政部數據，前8月繼承移轉棟數達5萬815棟，比較自1999年以來同期數據，為歷年來次高，僅低於2023年1~8月的5萬2191棟。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，近幾年房價持續高漲，加上少子化、高齡化，社會結構發生劇烈變化，致使繼承移轉逐年增加。

繼承老屋首購族多了一條活路

在此情況之下，其中部分為在外地工作但繼承祖傳老屋的青年族群，由於名下有房或有部分持分不動產，欲購屋卻適逢央行推出信用管制，貸款被阻於門外，因此此波央行願給予繼承者豁免權，應能獲得廣泛民眾之認同，並給予繼承老屋之首購族一條活路。

另針對換屋族、已簽約者同樣被列入此波鬆綁措施，徐佳馨表示，看得出央行放寬適用範圍確實琢磨許久，且放鬆範圍比想像中更窄。

交屋換屋族切結期間仍1年，央行認「換屋即破口」心態不變

除不溯及既往、不影響因繼承取得的多屋族等各方都無異議外，外界爭議較大的交屋換屋族放寬幅度不大，且切結期間仍在1年，顯見央行認為「換屋即破口」的心態不變。

而台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，央行本次配套措施，針對繼承族、新青安族採取寬鬆認定，可舒緩換屋族和繼承族的心理壓力。

但由於第七波信用管制之後存準率上調，就算定義標準放寬，銀行願意受理承貸，許多購屋族仍須排隊苦候，擠不進房貸窄門，或者利率高到令人卻步，因此第4季買氣仍是考驗。

「不可歸責於雙方時」的解約機制，形同為限貸令開啟解約的詮釋

張旭嵐表示，限貸令實施後，由於買賣雙方對於貸款下不來，是否為不可歸咎雙方之因素有歧見，導致市場上衍生許多買賣糾紛。

但央行在配套方案中，特別提及買賣契約中「不可歸責於雙方時」的解約機制，形同為限貸令開啟了解約的詮釋，若買賣雙方往解約方向處理，短時間會掀起解約潮，市場待售物件會增加，增加首購族的選擇性。

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