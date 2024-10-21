男友買房「要求幫繳房貸」　她1原因猶豫了！網一面倒：不要答應

▲男友近日決定要買房。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

情侶之間，若有其中一人決定買房，另一人要不要幫忙繳房貸？近日有網友發文表示，男友想要買房，並要她幫忙負擔一些房貸。她認為，如果住在男友那兒，幫忙繳其實很正常，但男友的房子離她公司非常遠，她似乎住在原本的租屋處會比較不累，她現在應該怎麼做比較好？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「男友要買房，希望我幫忙繳房貸」為標題發文，提到男友近日想要買房，並說買了以後，要她幫忙付房貸。她認為，如果她有住在裡面，幫忙繳其實很正常，可是讓她猶豫的點，是因為如果「租」在男友家，她上班的路程就會變得很遠，與她目前的租屋處相比，差了7倍距離。

因此，原PO心想自己繼續租在租屋處應該比較不累，不過男友則說，若她有幫忙付房貸，等之後把房賣掉，才可以按比例拿回那些錢。只是原PO仍擔心，兩人之後若分手了，會不會最後什麼錢都拿不到？大家會怎麼做呢？

貼文曝光後，底下網友一面倒直呼，「這要求，臉皮如此厚」、「千萬不要，沒掛你名字又不住那，你幫忙繳根本是免費送他錢」、「這男的很聰明，都在算計，你自己有租屋而且離公司近，他卻希望你幫忙繳，我的天啊！你千萬不要答應欸」、「我相信你一定拿不到錢，為什麼他買房要幫忙繳錢」、「也不考慮你上班地點，只想叫你繳錢，完全只想到自己耶」。