共有人發起變價拍賣「法院認證廢墟」　外人3845萬搶下

▲高雄仁武有間49年透天廢墟，建物外觀斑駁老舊，已空置相當長時間，有自然人以3845.9999萬元出手搶下。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄仁武有間49年透天廢墟，建物外觀斑駁老舊，已空置相當長時間，近期因「變價分割共有物」遭法拍，直接被法院筆錄認證為「廢墟」，一拍底價開出3770萬元，殺出王姓自然人以3845.9999萬元出手搶下，最終結果還未定。

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該物件位於高雄市仁武區八德一路，遭拍賣原因為「變價分割共有物」，屋齡49年，為地上2層樓透天，持分地坪75坪、建坪27.22坪，日前進行第一拍，底價為3770萬元。

根據筆錄，6月查封時，門窗均已毀損，入口堆滿石塊瓦礫，無法進入查看，依外觀判斷應無人居住使用之「廢墟」，堪稱法院認證。而鑑價報告也表示，外圍有鐵皮圍牆圈住。根據該區最早的Google Maps顯示，2012年該戶門窗還在，但已呈無人居住狀態。

沒想到這棟有如廢墟般的透天，一拍就殺出王姓自然人得標，僅1人投標，以3845.9999萬元出手搶下，加價75.9999萬元，溢價率約2%。

▲由於王姓得標人非此棟建築物的共有人之一，所以目前還不是最後結果。（圖／記者張雅雲攝）

據了解，該棟透天所有權人為5位陳姓自然人、5位簡姓自然人，寬頻房訊發言人徐華辰表示，該地上建物並不值錢，值錢的是土地價值，由於王姓得標人非此棟建築物的共有人之一，所以目前還不是最後結果，須等法院一一確認所有共有人，均不行使優先購買權，法院才會通知繳尾款，最終由王姓自然人取得。

徐華辰透露，一般來說分割共有物，部分投資人會提前出手，選在一拍就進場，或故意把價格拱高，就是為了不讓共有人有機會執行優先承買權，透過標出一個高價，若共有人口袋不夠深，就不會執行優購直接等分錢，而讓投資人順利取得標的。

高雄市仲介公會理事陳揚智表示，仁武區鄰近左營區，近年受惠「半導體S廊帶」產業效應，吸引不少高科技產業進駐，加上仁武有航太園區議題，帶動人口紅利發威，區域單坪地價開價也要50~60萬元，此次得標標換算約51萬元，還有危老重建及優先貸款的優勢，堪稱划算。

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