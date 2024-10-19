台中捷運藍線拼10年通車　20站點藏房價凹陷區

記者陳筱惠／台中報導

台中捷運系統發展近幾年大躍進，除了已通車的捷運綠線外，沿著台中市主幹道台灣大道規劃的藍線也力拼10年內通車，20個站點貫穿舊城區、西區、西屯區一路衝至海線，24.8公里的規劃，《ETtoday東森新聞雲》也統整沿線房價的凹陷區。

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▲沿著台中市主幹道台灣大道規劃的捷運藍線力拼10年內通車，20個站點貫穿舊城區、西區、西屯區一路衝至海線。（圖／記者陳筱惠攝）

雖然台中捷運藍線的規劃遠比綠線來得早，但施工、徵收困難，反而讓綠線超車，但根據內政部實價登錄資料，2021年第1季與2024年第1季資料顯見，台中綠線捷運各車站都出現3成漲幅，其中最高的就是烏日高鐵台中站66%，捷運藍線力拼10年內完工、同時隨著可行性研究已獲交通部核定的捷運橘線。





▲捷運藍線站點分布，後續還有橘線、紫線、紅線、綠松線以及黃線規劃。（圖／記者陳筱惠翻攝）

後續還有藍線延伸太平、大平霧線（紫線），以及規劃中的中期路線崇德豐原線（紅線）、遠期路線科工軸線（綠松線）、豐科軸線（黃線）等，都讓台中捷運議題不容小覷。

總觀捷運藍線20個站點，目前中古成屋房價走勢可發現，頭尾區段東區、海線地區的房價還有2字頭，而核心蛋黃區的西區、西屯區則是站穩3字頭，不過從預售屋房價已經率先反應，以海線沙鹿區目前捷運站點附近的新案已登5字頭大關、梧棲新案也開出4字頭房價。

▲捷運藍線共計24.8公里，沿線房屋目前均價表。

對此，海線房仲太平洋房屋清水中山旗艦店紀光烜表示：「大海線地區站點經過的區域有龍井、沙鹿、梧棲，沙鹿區為海線地區人口最多、站點也最多的一區，除了捷運藍線議題，沙鹿區鄰近中科，近年來工程師買盤外溢明顯，也讓預售屋目前單坪價格坐4望5，尤其是2房產品相當熱門。」

▲在藍線、橘線加持下，沙鹿區成為唯3兩條捷運都可到達的行政區，利多簇擁下房市相當看俏。（圖／記者陳筱惠攝）

至於未來性，紀光烜說：「捷運宅漲幅通常有3階段，第一個階段就是核定、其次是動工、接下來就是通車，目前捷運藍線已經到了動工階段，未來『 台中捷運橘線 』規劃從沙鹿到霧峰，在藍線、橘線加持下，沙鹿區成為唯3兩條捷運都可到達的行政區，利多簇擁下房市相當看俏。」

另外，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析：「除了沙鹿、梧棲外，龍井站為台中捷運藍線中唯一位於龍井區的站點，過去鮮少吸引建商進駐，房價處於相對低點，近期則受惠於科學園區議題，整體二手市場仍可見2字頭的價位，為捷運藍線罕見房價凹陷區，未來隨著捷運開通，加上產業人口加持，房市可預見頗具未來性。」

▲台中蛋黃區捷運藍線的房價凹陷區，則是位於最終站東區。（圖／記者陳筱惠攝）



另觀察台中蛋黃區捷運藍線的房價凹陷區，則是位於東區部分，賴志昶補充：「該區屬於台中舊市區，由於區域開發較早，地區屋齡日漸老舊，台中火車站後站商圈，商業機能成熟，交通機能便捷，更有著台中蛋黃區少見的親民房價，區域未來經捷運開通議題加持，具有頗大增值空間。」

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