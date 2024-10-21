花7000住墾丁飯店「還得多花100元」買一次性拖鞋！她氣炸

▲原PO花100元買備品包。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

響應政府環保政策，許多旅宿業者不再主動提供一次性備品。一名網友日前到墾丁旅遊，花了7000元住飯店，但房間內卻沒有提供室內拖鞋，得另外花100元購買，認為飯店不提供一次性拖鞋，也應該準備永久性室內拖，讓旅客可以使用，氣得PO文直呼「住過那麼多飯店，第一次遇到這樣」。

有網友在臉書「爆料公社」發文，一直以來去外面住宿，都會自備盥洗用品，日前臨時到墾丁旅遊，一晚房價為6000-7000元，進房間後發現沒有室內拖鞋。飯店人員表示，為了符合環保政策所以不提供。

全家人穿著髒鞋子在房間內走來走去，原PO看得很不舒服，「坦白說，我是很不能接受髒鞋子一直在室內踩的人」，於是她又跑去櫃台，希望可以拿一雙室內拖鞋就好，櫃台人員先致歉，並表示可以花100元買一次性備品，裡面有室內拖鞋。

原PO買完後越想越不對，「我其實只需要拖鞋，我到底幹嘛拿那些多餘的東西，我不懂欸」，認為飯店不提供一次性拖鞋，至少要提供永久性的室內拖鞋，「我花了6-7000元住一晚，因為室內拖鞋還必須買100元備品包，我才有拖鞋可以穿」。

▲2025年起，起禁用一次性旅宿備品。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）



根據飯店官網公告指出，為了響應環保，於2024年10月1日起，遵行環保署「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」，客房內不提供一次性備品,如牙膏、牙刷、梳子、浴帽、刮鬍刀、刮鬍泡、瓶裝水（每間客房設有過濾飲用水可使用），鼓勵各位貴賓攜帶個人盥洗用品，減少一次性備品使用，且不再提供續住房間整理服務。

事實上，環保署已公告，自2025年1月起「禁用一次性旅宿備品」，業者不得提供容量小於180毫升的瓶裝沐浴乳、洗髮精、乳液等備品，應改為提供大瓶裝壁掛式沐浴用品；其他包括梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀等個人衛生用品，則鼓勵消費者自備，業者不主動陳列。若違反規定，將依「廢棄物清理法」可處1200元至6000元罰鍰。雖然並不含一次性拖鞋，但許多飯店已經不再提供。