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中國多家銀行公告「將下調存量房貸利率」　振作疲弱內需

▲▼中國房市。（圖／翻攝自微博／地產樓市說）

▲中國多家國有銀行公告調整個人房貸利率，提振房地產市場。（圖／翻攝自微博／地產樓市說）

文／中央社

中國工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行等多家國有銀行公告，25日起將對存量個人房貸利率進行批量調整；用意在於提振房地產市場與疲弱內需。

據財聯社、澎湃新聞、每日經濟新聞等媒體12日報導，中國工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行等多家國有銀行公告，25日起將對存量個人房貸利率進行批量調整；採銀行統一調整，不需要客戶提出申請。

報導提到，除了貸款在北京、上海、深圳等地區且為二間房貸款的情形外，其他符合條件的房貸利率都將調整為貸款市場報價利率（LPR）下調30個基點（BP）；如果貸款人的存量房貸利率已經低於LPR-30BP，將不會進行調整。

報導指出，對於固定利率和基準利率的房貸，需要客戶先申請轉成浮動利率。

據中國人民銀行官網公告，目前中國1年期LPR為3.35%、5年期以上LPR為3.85%。

據新京報12日報導試算，假設一名房貸屋主在一線城市有一間房，目前房貸利率為LPR+55BP，也就是4.4%；若採現行5年期以上LPR保持3.85%不變，經過調整後利率為3.55%（3.85%減去30個基點），將較原先房貸利率4.4%下降85BP。

若以貸款金額人民幣100萬元（約新台幣450萬元）、25年期、等額本息的房貸為例計算，這名房貸屋主每月原需要還款約5502元；經過調整後，每月還款金額約5033元，每月將省去約469元支出，總共減少利息約14.06萬元。

路透社12日報導指出，中國官方試圖加大經濟刺激力道，多家國有銀行宣布將下調存量個人房貸利率，這些動作吻合先前中國人民銀行的要求，目的在於減輕房貸屋主貸款負擔，提振房地產市場與疲弱內需。

關鍵字：貸款中國銀行國有銀行房地產利率

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