七期社區同層樓再現奪命事件　房仲直呼：毛骨悚然

▲七期豪宅區昨（20）日晚傳出一名男子疑遭拘禁虐死案。（圖／記者白珈陽攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市西屯區七期豪宅區昨（20）日晚傳出一名許姓男子疑遭拘禁虐死案，救護車到場時，許男已明顯死亡，檢警今天陸續查緝涉案劉姓男子等4人到案，此事件引起社會高度關注，據了解，該棟社區過去也有年輕男子因投資失利墜樓，巧合的是，2起奪命事件發生在同一樓層。

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2022年5月，一名29歲男子疑似因投資「LUNA」虛擬幣慘賠6千萬元想不開，從該社區墜樓，當時也登上媒體版面引起關注，昨（20）日同一社區再傳一名許姓男子疑遭拘禁虐死案，再度佔據媒體版面。

不過巧合的是，據查，這2起重大奪命事件，竟是發生在同一樓層。對此在地房仲表示：「有點毛骨悚然，是不是氣場不太好？」此事件也引起房仲圈討論。據房仲表示，該社區位處市政路，未來有打通工業區的利多，加上該社區價格具備優勢，又是近期七期比較夯的點位，除了該樓層會有抗性外，其他樓層房價還是有所支撐。

▲市政路未來有打通工業區的利多，房價還是有所支撐。（圖／記者陳筱惠攝）

而知名民俗專家楊登嵙聽聞則提出看法，她說：「七期市政路原本就是人口密度較高的商業核心，四周高樓群聚、人口密度高，從風水角度來看，因市政路本身帶有『反弓煞』、該棟社區又位於有『壁刀煞』的角地，也因此煞氣聚集，也較容易發生憾事。」

何謂反弓煞，楊登嵙解釋，屋子位於彎曲水道或是路面的那一邊，很容易形成反弓形，就像「彎刀」一樣架著，相對讓人心神不寧，易有血光之災，市政路沿線交會的惠中路、河南路、文心路，路口處皆是所謂「反弓點」，煞氣相對重，四周高樓群起，也容易擾亂磁場。

▲民俗專家認為2起事件都聚集在同一層樓，也顯示該層樓可能集結比較差的磁場，非當事社區。（圖／記者陳筱惠攝）

楊登嵙說：「2起事件都聚集在同一層樓，也顯示該層樓可能集結比較差的磁場，從民俗角度來看，尤其是第一起案件若家屬未確實招魂、舉行像是『送肉粽』的儀式讓怨氣散去，就容易再引起憾事。」

他建議：「城市發展高樓不可避免，若有遇到該類型住宅，中低樓層可放置綠化植栽、中高樓層在大門口可放八卦鏡、臨路陽台也可放置開光後的羅盤，形成結界防止煞氣進入室內。」

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