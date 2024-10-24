時機歹歹買錯屋　房市小白：該平轉認錯還是先出租？

▲有房市小白上網詢問網友，買預售屋交屋後，假設不適合自住，該直接認錯平轉？（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

近期央行祭出金龍風暴，銀行開始限制房貸成數，房市也受影響，有房市小白上網詢問網友，買預售屋交屋後，假設不適合自住，該直接認錯平轉？還是放著出租？信義房屋專家表示，若需要買下一間貸款也是問題。

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原PO為首購，沒有房市購屋經驗，堪稱房市小白，在PTT發問，房子要住過才知道適不適合，因為是預售案也沒辦法先租來試住，雖然房價也可負擔，但假設交屋後，不適合自住的話，要直接平轉，把自備款拿回來嗎？還是該放著收租？

引來不少網友提出不同建議，有網友分析，「平轉，因為新房子會捨不得出租。」、「出租也要是學區，或附近有就業機會，不然平轉比較好。」、「能負擔就握著，賣了買不回的機率還是較高。負擔不了就市價出，市價意思是如果有賺就賺，誠實報稅，賠就認賠。」

▲專家建議，也可以在看屋過程平轉待售，再進行預算或區域、房屋型態的調整。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市建築經營協會理事長黃瀚霆表示，原PO雖然買到認為不適合自住的房子，但若對該區未來房市持續看好，房貸可負擔，建議也可先出租，以租金來負擔房貸，以長期置產角度持有，房價未來也有機會獲利。

信義房屋高三區協理周清源表示，央行第7波信用管制後，目前第2戶有貸款5成的限制，若需自備款購買下一屋，考量後續自備款壓力，也可以透過看屋過程平轉待售，再進行預算或區域、房屋型態的調整，也能更加清楚符合預算及需要的房型，以免自備款不夠，導致錯過購屋機會。

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