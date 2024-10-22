獨立健身房退燒？　中科連2間退場找房客

▲台中中科生活圈近期獨立健身房紛紛退場，出現大者恆大趨勢。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

健身房因需要大面積、且長租又無油煙的業態，曾被視為房東救星，加上健康意識抬頭，引起不少人相繼搶佔市場。但中科生活圈近期獨立健身房紛紛退場，信義房屋專家認為，中科健身市場激烈，獨立健身房退租後，房東要以大坪數招租比較困難。

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2021年在中科生活圈中美食林立的永福路，就有健身業者一連吃下商圈4間店面，豪砸3000萬元裝潢，以月租金約60萬元打造400坪頂級健身體驗旗艦店，3年後黯然退場，該房東在市場上隨即開出65萬元招租。





▲健身業者一連吃下商圈4間店面，豪砸3000萬元裝潢，以月租金約60萬元打造400坪頂級健身體驗旗艦店，3年後黯然退場。（圖／記者陳筱惠攝）

另一間早在2014年就進駐中科、主打自然氣流的健身房，也在近期即將歇業，更是大舉出清運動器材，對此在地人林先生表示：「這周邊很多工程師的健身族群，下班很晚了沒事就約同事去健身房鍛鍊，周邊的健身房幾乎都去過，主打自然氣流的健身房，因不開空調採用最大限度自然通風，曾經吸引不少人追崇，但我覺得實在是太熱加上流汗的味道受不了，後續就沒有什麼興趣再去。」

信義房屋中科東大店陳泱儒表示：「中科生活圈的健身房市場相對競爭，以自然氣流的健身房來說客源被連鎖品牌吸納後，來人來客確實有感下降，而另一間永福路健身房則是有可能在租金壓力下而有營運考量，而未來房東若要以同樣面積招租，不但總價金額高、使用面積大，對一般企業來說恐怕會比較困難負擔。」

▲疫情之後健身房的價格、種類、型態的選擇性都眾多之下，產業也面臨大洗牌。（圖／記者陳筱惠攝）



事實上，在獨立健身房插旗後，2022年中科就迎來健身房2大品牌「世界健身」以及「健身工廠」接連宣布進軍回歸中科，另外還有主打精緻走向的「優漾複合式運動會館」，疫情之後健身房的價格、種類、型態的選擇性都眾多之下，產業也面臨大洗牌，不少中小型業者退場，出現大者恆大趨勢。

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