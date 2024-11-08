重大開發及產業加持　台南房價續漲「這一區」交易量爆增5成

▲台南房市交易量分布圖 。（圖／南市地政局提供）

記者陳致平／綜合報導

台南市最新一期月住宅價格指數出爐，本期住宅價格指數為149.93，較前期（6月）微幅上漲1.17%，相較去年同期則上漲10.80%。以住宅型態而言，本期大廈價格指數為156.68，透天住宅價格指數為140.32，與前期相較，大廈價格指數漲幅高於透天住宅價格指數。

台南市地政局公布7月住宅價格指數，各行政區本期住宅價格指數，均較前期及去年同期呈現穩定微幅上揚趨勢，而交易量方面，本期全市交易量較前期減少3.46%，觀察各行政區交易量表現，各行政區表現漲跌互見，並以南區增幅最為顯著。

地政局局長陳淑美表示，本期住宅價格指數微幅上漲，在交易量方面，全市7月建物移轉棟數共計2,316棟，較前期6月減少3.46%，整體買賣棟數較去年同期（113年6月）則增加26.28%，今年在市場剛性需求仍穩定支撐下，買氣持續加溫，住宅市場呈現價漲量縮的格局，隨著央行發布下一波的打房措施，應持續觀察政策對於房市所帶來的衝擊。

進一步觀察各行政區住宅價格指數表現，各行政區價格指數較前期以及去年同期均呈現微幅上漲情形，其中仁德區漲幅最高，與前期相較微幅上漲1.67%，其次為永康區以及佳里區，分別微幅上漲1.58%和1.52%。若與去年同期相較，漲幅最高的前三個行政區依次為東區、中西區以及南區，分別上漲12.45%、12.38%以及11.76%，顯示在重大開發計畫的加持下，區域房市需求熱絡，價格也呈現穩定小幅上揚。

反觀安平區價格指數漲勢趨緩，本期微幅上漲0.37%位居最後。綜觀南科區域價格指數仍穩定上升，本期指數微幅上漲0.64%，較去年同期亦小幅上漲9.56%，後續各行政區間的房市發展仍有待持續觀察。



進一步觀察各行政區交易量表現，交易量前三名分別為永康區（323棟）、安南區（320棟）以及東區（231棟）。若與前期相較，可觀察到南區增幅最為顯著，本期交易203棟，較上期增加51.49%。

陳淑美分析，主要因重劃區新建住宅大樓完工後辦理第一次移轉登記案量較上期增加所致。新營區以及安南區亦增加逾三成以上，主要因區內新建華廈完工後辦理第一次移轉登記案量較上期增加所致，本期交易量分別為84筆、320筆。反觀安平區本期交易量大幅減少33.65%，中西區以及永康區亦有逾1成減幅，後續各行政區間房市發展仍有待持續觀察。

整體而言，本期台南住宅市場呈現價漲量縮情形，各行政區次市場受到各重大開發計畫與新建案完工影響而有不同變化，113年房市是否面臨變數，宜居高思危。

▲歸仁區住宅需求旺盛。（圖／台南市地政局提供）

市長黃偉哲表示，本市各地區持續推動各項開發建設，帶動地區發展。例如臺南科學園區F、G區已完工並辦理土地點交，透過開發為當地帶來完善基礎建設，更提升區域發展潛力。另外，歸仁區的沙崙智慧綠能科學城近來經行政院長卓榮泰宣示將在此推動全國第一個人工智慧產業專區。

除此之外，黃偉哲指出，東區機35市地重劃區，將以「一軸、二心、三分區」為架構，配合台南市鐵路地下化，透過鐵路廊道軸線進行串聯，以南台南站副都心及平實營區與精忠三村副都心提供文化商業服務，創造文化、低碳及服務三導向之三分區，讓東區文教中心周邊再發展，市政建設提升環境品質效果顯現。

▼南科特定園區開發區塊塊F、G區段徵收工程增19.3萬坪住商用地。（圖／台南市地政局提供）