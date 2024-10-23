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志玲姊姊中正豪宅賣太早　昔鄰居賣房大賺3790萬

▲▼力麒建設建案外觀,力麒麒御。（圖／記者徐斌慎攝）

▲林志玲2018年出售中正區豪宅「力麒麒御」，小賺400萬元。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

林志玲2018年出售中正區豪宅「力麒麒御」，小賺400萬元。而該社區近期出現行情大跳漲，10樓戶每坪123萬元交易，創社區新高價，前屋主持有10年，轉手大賺3790萬元。

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林志玲在2016年5月以1億5700萬元，購入中正區豪宅「力麒麒御」16樓戶，但她僅持有2年，2018年6月以1億6100萬元轉手，小賺400萬元，當時成交單價89萬元。

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，林志玲在2016年購入「力麒麒御」16樓戶，當年房地合一稅上路，為市場低點，林志玲可說是逢低買進，到了2018年市場些微反彈，因此獲利出場。

葉沛堯說，而市場到了2019、2020年後迎來一大波多頭，觀察該戶在2023年再次出現交易，房價持續上漲，以每坪91萬元交易，屋主也獲利300萬元。

據近期實價揭露，「力麒麒御」行情出現大跳漲，10樓戶以1.6億元交易，權狀156坪，換算單價高達123萬元。觀察該社區近年成交單價落在85~105萬元間，本次10樓戶價碼確實較高。另外值得關注的是，該戶前屋主持有10年，大賺3790萬元。

中信房屋南門加盟店經理曾煥凱表示，「力麒麒御」位於牯嶺街，靠近廈門街，力麒建設在該區興建3棟社區，另外還有「力麒賦御」、「力麒首御」，其中麒御是等級最高的，規劃樓高19層，均質大戶。

以區段條件來看，曾煥凱說：「雖然並非北市頂級豪宅地段，但市容環境越來越好，像是重慶南路三段中正橋引道已拆除，「力麒麒御」社區對面的台大宿舍也修復得差不多，這些都有助於區域豪宅價碼。」

▲▼ 總統傑仕堡 。（圖／記者項瀚攝）

▲中正區豪宅「新光總統傑仕堡」成交單價達130~160萬元（圖／記者項瀚攝）

曾煥凱觀察，中正區的豪宅市場已沈寂好一段時間，近來雖然央行加重選擇性信用管制，但豪宅產品仍有需求，該區指標豪宅「新光總統傑仕堡」成交單價達130~160萬元，雖然「力麒麒御」坪數較大，單價123萬元創社區新高，但若屋況維持不錯，又附有裝潢等價值，仍可吸引買方。

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