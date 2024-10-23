最高每坪120萬元！文山元利案單月賣316戶　實登行情全曝光

▲北市文山區千億大案「元利四季莊園」首批實登出爐。（文山區示意圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

北市文山區千億大案「元利四季莊園」首批實登出爐，1個月賣了316戶，成交單價落在94~121萬元間。不過，本次揭露的交易時間為9月19日前，央行重拳打房後該案銷售速度、價格值得持續追蹤。

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台北市文山區指標大案「元利四季莊園」為今年新案市場矚目焦點，基地面積廣達1.2萬坪，規劃8棟建築，總戶數達1600多戶，主要規劃24~26坪2房、33~43坪3房、以及更大的4房格局，合計總銷高達1000億元，相當驚人。

該案今（23日）出現首批實價揭露，一口氣揭露316戶，成交單價落在94~121萬元間。最便宜的單價94萬元為3樓戶，含1車位權狀57坪，總價5054萬元；最貴的121萬元為頂層34樓戶，含1車權狀40.5坪，總價4327萬元。

但值得關注的是，「元利四季莊園」首批交易時間落在8月17日到9月12日，也就是說，央行9月19日重拳打房之後，該案銷售速度、價碼仍值得持續追蹤。

新聯陽董事長特助洪承表示，「元利四季莊園」共分成2期銷售，第一期銷售5棟，總銷600億元，第一波銷售主要針對元利的粉絲老客戶，樣品屋預計11月完成，而央行選擇性信用管制推出後，對房市大環境多少有影響，但本案主打剛性需求，首購、換屋族買盤仍在。

「元利四季莊園」每坪成交破120萬元，也創下文山區最高價紀錄。住商不動產文山興隆加盟店東劉書豪指出，文山區過去屬北市蛋白區，近年來在市中心房價外溢影響下，區域房價續創新高，目前新案行情站穩每坪100萬元，區域中古市場則達每坪8~9字頭。

劉書豪接著表示，該案位於木柵路一段、永建國小對面，由知名建商興建，且為區域少數基地廣闊之新案，在品牌名氣加持與建案規畫完整情況下，才能刷新區域房價天花板。

另外，北市萬華區也在今日出現新高價交易，中華路一段「ASTER ONE」7、8樓層戶總坪數約25.1坪，分別以總價2597、2604萬元成交，換算單價約達128.7、129.3萬元交易，刷新區域新高單價。





▲台北市文山區、萬華區預售單價創新高。（表／記者項瀚製）

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