房客偷電挖礦失聯　女房東被追218萬電費：賣房也不夠還

▲林姓女屋主稱，這是她第一次出租房子，怎知才收租5個月，就被追討27.6萬的電費。（示意圖／視覺中國）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞多名屋主遇上房客私下挖礦偷電失聯的情形，但被追討高額電費的對象卻是不知情的屋主。其中一名女屋主宣稱，她是第一次當房東，才收租5個月拿到5000令吉的租金，如今卻被追討27.6萬令吉（約新台幣218萬元）電費，「即便我現在把房子賣掉，扣除房貸，都還不夠償還這筆電費」。

星洲網報導，這名林姓女屋主2013年買下一間雙層住房，以29.8萬令吉（約新台幣235萬元）購入，並於2023年6月以月租1000令吉出租，直到同年11月未收到租金、房客失聯之後上門查看，這才發現房子被房客拿來偷電挖礦。

林姓女屋主稱，這是她第一次出租房子，怎知才收租5個月，就被追討27.6萬的電費，且追討期間為2021年12月至2023年11月的電費，但房子在這次出租之前從未住人，也沒有租給別人過。

另名屋主魏女士也遇到類似情況，她才把房子以月租900令吉出租2個月，就被國能公司連同警方破門檢舉，偷電挖礦的房客停止付租金失聯，然而被追討26萬令吉電費卻是她本人，「我的房子被房客用來偷電挖礦只有兩個月時間，我本身也是受害者，但國能卻從2021年開始追算電費，根本不合邏輯」。

43歲男屋主莫哈末卡馬爾同樣把房子出租，希望藉此貼補家用，在收到7個月共3500令吉租金之後，因房客偷電挖礦被追討11萬令吉電費，加上房屋已被嚴重破壞，加總損失達15萬令吉。

針對這些案件，阿斯達卡州議員黃天榮表示，依據馬來西亞法律規定，挖礦並未觸法，但是偷電挖礦就是違法行為，因此國能會向電錶用戶採取行動，近期數月已接獲超過20起求助個案，當中最高追討電費金額超過80萬令吉（約新台幣630萬元），受害者大多有幾個共通點，包括屋主出租房子之後未轉換電錶用戶人的名字。