豐原2024最貴新成屋交易　南區人5888萬買巴洛克式透店

▲位於豐原區中正路、圓環西路上4間剛落成的巴洛克式透天店面出現成交。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

「山城一哥」豐原區，隨著台中縣市合併升格為直轄市後，成為台中副都心，經查位於中正路、圓環西路上，4間剛落成的巴洛克式透天店面，其中一間成交5888萬元成為該區2024年最貴的新成屋交易。在地曝：「該區是豐原市中心，價雖高但有成交就是行情。」

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豐原房市自成一格，量價幾乎不受外界波動影響，近年在交通議題上大幅進步，除原轉運站啟用、基地位於中正路、豐原大道交叉口的「豐富專案」整體面積1.96公頃，以設定地上權70年方式將規畫興建「亞洲大學附設豐原醫院」及「亞洲大學附設私立豐原住宿長照機構」、「托育大樓」，也成為區域利多。

而號稱在地最貴預售案的的「首藏九」，位於中正路、圓環西路，僅供4戶透天店面，其中一戶成屋出售價格來到5888萬元，成為2024年豐原區最貴新成屋交易，而買方據查為台中市南區人。而該案邊間大面寬戶別，開價則突破上億元。

▲目前豐原區住宅預售市場部分新案，已經來到5字頭。（圖／記者陳筱惠攝）

在地房仲透露，該案從預售就開始掛賣，雖然地點不錯，但價格部分並不便宜，本來以為「1億買4戶，後來才發現1戶就1億」，依照目前市場開價，「掛賣5年後有機會。」顯示在地相當不看好。

但實際詢問當地土開楊經理，他解釋：「豐原圓環東、西、南、北路組成市中心、後續發展下有豐原大道組成的外環，也衍生出內外環之間組成的『外環內』區域，而該建案剛好就坐落在市中心，對面就有金融機構，是在地人認為市中心，等於台中的七期，雖然貴但有成交就是行情。」

▲豐原區圓環東、西、南、北路組成市中心，在地人認為就像台中七期。（圖／記者陳筱惠攝）

楊經理說：「目前豐原區住宅預售市場部分新案已經來到5字頭，大部分房市落在4字頭，1戶1億元實在是很驚人，但那邊有那個身價，只是要看誰會買單？總價來看可能要去化一段時間。」

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