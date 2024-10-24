周杰倫太搶手！大安區房東跪求「周董門票」：1張抵1個月房租

▲為看周杰倫演唱會，房東直接在出租物件頁面標榜「有周董的票可抵租」。（左圖翻攝自591租屋網、本刊資料照）

圖文／鏡週刊

將成為第一個登上大巨蛋開唱藝人的周杰倫，12月5日起將一連舉辦4場《嘉年華》世界巡迴演唱會，昨（23日）中午開賣，吸引89萬人同時上線瘋搶，5分鐘就完售，下午清票更是創下近80萬人搶3千張的驚人紀錄，連黃牛票都炒到30萬。就有一名台北市大安區的屋主在租屋網開出「有周董的票可抵租」條件，吸引眾人目光，據悉已經有多人洽詢，網友也笑言「周董的票已經成為強勢貨幣了」。

周杰倫演唱會門票太難搶，4場演唱會15萬張門票不僅5分鐘就秒殺，下午清票能買到的機率更是僅有0.3％，且由於官方宣布不會加場，一票難求的窘境讓黃牛直接開出30萬元天價，許多藝人也紛紛在社群網站上抱怨搶不到。

而昨日一則出租網上的貼文在Threads上吸引網友目光，原來是一名台北市蛋黃區大安區的房東，在出租套房的貼文上標榜「有周董的票可抵租」，消息傳到Threads上後讓網友笑稱「周董的票已經成為強勢貨幣了」、「現在周杰倫的票是一種貨幣，所以就差領土就差不多可以獨立了？」「一張票抵租金一年」「新興貨幣崛起」。

▲網友笑喊周杰倫演唱會門票成強勢貨幣。（翻攝自Threads）

而《中天新聞網》報導，今（24日）他們親自訪問到屋主陳先生，陳先生表示自己是周杰倫歌迷，但是兩次都沒有搶到票，不想便宜到黃牛，而自己的套房一個月是17,500元，因此徵求「5、6千連號兩張門票」，一張可以折抵1個月房租，目前已經有3、4個人來聯絡，但因為都是單張，所以還未成交。

根據租屋網上的資訊，陳先生出租的獨立套房有7坪，離捷運大安站（信義）僅14公尺，可開伙、可養寵物、有陽台且隨時可遷入，最短租期1年並且要付押金2個月，男女皆可租住，若民眾有兩張票抵2個月租金，等於約現省2萬多。



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