開價砍400萬「房仲氣到封鎖他」！過8個月糗了　台北房現價曝

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者董美琪攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

央行9月出重手打房，順利使市場降溫。有網友表示，年初在台北蛋殼區看到一間1400多萬的房子，估價後傳LINE開價1千萬，結果房仲卻爆氣，罵他貪得無厭，還發誓會在一年內用更好的價格售出房子。結果8個月過後，房子從1400多萬砍到1200多萬仍無法成交，貼文引發話題。

該位網友在PTT的home-sale板發起閒聊「遇到房仲發飆」，文中表示，2月多在台北市蛋殼區看到一間房子，開價1400多萬元，他就請幾間銀行估價，都落在900至1000萬上下。於是他就透過LINE，向房仲出價1000萬。

沒想到仲介直接爆氣，認為他不尊重專業，自稱會在一年內把房子賣掉，還要用更好的價格賣出。對方還說，給的價格已經很優惠，原PO還要貪得無厭，氣得要封鎖。原本以為房仲只是隨便說說，之後還是會拜託他買，「結果…沒想到還真的把我封鎖了…」

不過，事情過去大約8個月左右，他時不時會查看，最近就發現，賣方開價已砍到1200多萬仍未成交。原PO就笑呼，他已經設好行事曆，「從他嗆聲完滿一年，如果房子還掛在網站上沒賣掉，我一定會打電話給房仲，問他一年前把話講這麼滿，啊怎麼現在降價了還賣不掉？」

貼文引發議論，「除非屋主急著用錢，否則不會銀行估價成交」、「現在開價剩這樣，八成底價接近你那個價格了。但即使出芭樂價也沒資格罵人吧」、「我買房都是銀行鑑價+50，正常人都會賣，也在台北市買到3間了」、「我比較想看看8個月還沒賣出去的房子」、「唬爛，8個月前隨便開都馬賣得掉。」