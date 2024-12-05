地主求助！住30年驚覺「房子蓋在鄰居土地」　整條巷子多戶蓋錯

▲這些屋主多年來並未察覺他們住在別人地段上，狀況極為複雜。（示意圖／視覺中國）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞多名地主自行蓋房居住約30年，直到近期才得知他們的房子其實一直蓋在鄰居土地上。相關單位為此展開深入追查，沒想到卻發現，整條巷子許多房屋都建在別人土地上。

星洲網、詩華日報報導，事發於砂拉越，國會議員張建仁特別助理江峰年近期接獲3名地主關於住所問題的陳情求助，因為他們30多年前在無意中錯把房子蓋在別人家土地上。

整個狀況之所以被揭發，是因為位在洛4820的地主告知洛4821地主把房屋錯建在洛4820土地上。當地土地及測量局介入調查後發現，這並非特例，而是整條巷子許多房屋都蓋在別人土地上，例如原屬於洛4822、4823的房屋，錯建在洛4821與洛4822地段上。

江峰年表示，這群屋主多年來並未察覺他們住在別人地段上，如今得知出問題之後來求助，狀況極為複雜，但追根究柢都是因為政府過去有疏忽才導致現在的亂象。

江峰年指出，安置這些住戶時應該要有明確指南與土地標記，確保地主按照地契上的正確地段建造房屋，政府有責任解決問題，因為這已給受影響地主帶來相當大的困擾，政府與相關部門應該要積極與居民溝通，為受影響地主提供公平且切實的解決方案，彌補損失。