孝親房1500萬「土城30年vs.北大特區18年」　網秒選它：適合退休

▲北大特區。（圖／翻攝自Google maps）



記者施怡妏／綜合報導

買房要考量的事情有很多，像是地段、預算、屋齡等等，一名網友表示，想幫78歲的長輩換有電梯的房子，考慮土城跟三峽北大特區，預算為1500萬元，不過土城只能買到30年的房，北大則可以買到18年的房子，想知道買哪間比較合適。對此，信義房屋專家建議，如果是長輩要住，要選離醫院近的。

有網友在PTT發文，「土城30年房 vs 北大特區18年房」，預計明年初幫長輩換一間有電梯的房子，預算大約是1500萬，目前正在考慮土城和北大特區，這個預算在土城可以買到30年的兩房房子，而在北大特區則可以買到屋齡18年。他也提到，之後長輩離世打算將房子賣出，「假設長輩餘命10年，請問買在土城還是北大比較保值？」

不少網友推薦北大特區，「退休生活北大比較舒適+1」、「不需要工作就北大啊，生活在那很棒」、「沒有常跑台北需求就北大」、「如果沒有生活圈考量，北大舒服很多吧」、「北大，環境好太多了」。但也有網友認為，土城比較保值，「未來要賣，選土城保值」、「土城，長輩就醫方便」。

還有網友分析兩地的優勢，「不用通勤的話，北大環境好很多，北大街邊店也算多，不過土城機能，市場與小吃比北大方便是確定的，就看他們取向了」、「北大退休舒服，但土城有醫院回診方便，各有好處」、「為了保值選土城，為了長輩生活環境選北大」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，如果是要給長輩住，建議選離醫院近的物件。此外，曾經理也透露，北大環境很舒適，很適合退休生活，「身邊有不少人也都買北大，留著退休去住」。