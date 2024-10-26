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房仲說「屋主出國才賣房」專家1句破解真相！網共鳴：多打聽

▲▼看房,房仲,代銷,新成屋,預售屋,買房,租屋,房東,租金,房租,小坪數,兩房。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少人去看房的時候，難免都會怕「被話術」。房市專家何世昌就在粉專分享買房情境，包括去看預售屋，銷售說「買我們建案的都是三師，素質很高」，還有去看中古屋，房仲說「屋主出國了，房子用不到才要賣」，都還是有可能踩到雷。

「有時候買房情境是這樣。」馨傳不動產執行長何世昌在臉書粉專「何世昌的房產知識Buffet」發文，文中提到兩種情境，首先是去看預售屋，銷售可能會掛保證：「我們的買家都是三師，素質很高。」但等到交屋入住後，才發現銷售說的「都是真的」，「住戶有不少牛鬼蛇神，一個月需要去看三次心理醫師的那種。」

若去看中古屋，房仲說：「屋主出國了，房子用不到才要賣。」然而等到交易完成後，買家可能才會發現，原來前屋主是被鄰居嚇得要出國。何世昌就直言，「如果你的鄰居是正常人，那是三生三世修來的福份，且敬且珍惜。」

貼文引發眾人共鳴，「台灣惡鄰居還蠻多的……」、「所以只好上下左右都買下來了」、「真的是千金買屋萬金買鄰。我們以前租屋旁的鄰居非常糟糕，後來房東問我們要不要買她的房子，我心想，逃都來不及了還買在他家隔壁？」「千金買屋萬金買鄰，多打聽。」

關鍵字：房市買房房仲銷售專家預售屋中古屋屋主何世昌

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