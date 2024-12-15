客廳「1設計」氣氛變很好！過來人看法超兩極：掃到哭出來

▲原PO最近要裝潢新家。示意圖，與本文無關。（圖／取自Unsplash，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

間接照明算是很常見的室內設計，可以讓光線較為柔和。近日就有網友發文表示，他最近要裝潢新家，也有意在客廳做間接照明，不過之前得知有人這樣設計後，會有積灰塵的問題，因此他就想知道，有沒有人做了間接照明卻後悔了呢？貼文曝光後，引發討論。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「做間接照明會後悔嗎」為標題發文，提到他最近準備開始裝潢新家，目前仍在討論的階段。他透露，自己其實很想要在客廳做間接照明，覺得燈光會比較柔和，也更有氛圍感，不過這樣天花板就會比較低一點了。

除此之外，原PO也曾看到別人分享，說間接照明的設計很容易積累灰塵，因此就讓他感到更加猶豫，不知道要不要做？有沒有人在家裡做了間接照明後，卻後悔的？

貼文曝光後，就讓部分網友忍不住直呼，「一堆灰塵掃到哭出來」、「老鼠蟑螂死在那個凹槽裡」、「超爛，只有設計師會推薦，他們根本不管你後續維修的」、「累積的灰塵清不到超可怕」、「不推薦，維修時搞死你，過來人經驗」、「間接照明平均一年開兩次，其他是不小心按到」。

但也有部分網友表示，「不後悔，但建議要搭配其他主燈，保留可切換的彈性，單純間照晚上可能會太暗」、「還好吧，我覺得很漂亮啊，灰塵哪邊不會有？我家也沒昆蟲、蟑螂，很舒適啊」、「沒後悔，喜歡間接照明的柔和光線」、「讚，超舒適」、「間照比較不刺眼，這是我要的，談不上後不後悔」、「幸好我家沒什麼灰塵，所以很滿意」。