全國房貸負擔率直奔46%　新竹年增逾6％全台之冠

▲這1年來，新竹縣市房貸負擔率增加最多。（圖／記者陳凱力攝）

記者項瀚／綜合報導

全台Q2房貸負擔率達46%，代表一個家庭要以近5成的可支配所得，來支付房貸。觀察各縣市，這1年房貸負擔率成長最多的是新竹縣市，年增6.6~6.8%。房仲表示，即使科技新貴收入可觀，但面對飆漲房價，仍有不少人轉向苗栗等地購屋。

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內政部公布2024年Q2房貸負擔率，全台達46.02%，意味著一個家庭幾乎需要將一半的可支配收入都用於繳納房貸，這樣的情況不僅會壓縮家庭的其他開支，影響生活品質，甚至如果未來房市發展不如預期或進入升息循環，房貸族所需承擔的風險和壓力也會進一步加大

觀察近1年各縣市的變化，新竹縣以6.82%增幅名列首位，負擔率從去年同期的39.96%攀升至46.78%，接下來是新竹市，增加6.62%。

▲Q2房貸負擔率排行，新竹縣市增加最多。（表／記者項瀚製）

中信房屋研展室副理莊思敏表示：「受全球AI浪潮的影響，新竹縣市在竹科的強勢坐鎮下，經濟景氣蓬勃發展，帶動區域房價迅速攀升，年漲幅達17~20%。」

莊思敏進一步表示，目前竹科周遭新建案的開價普遍都在6~7字頭上下，甚至有個別建案上看9字頭，「儘管科技新貴收入可觀，但面對飆漲的房價，他們仍需承擔相當的壓力，所以近年來也有不少科技族群選擇轉向苗栗等地買房置產。」

另外，非主要都會區的嘉義縣，房貸負擔率年成長超高5%，也名列前茅。莊思敏說：「由於產業建設帶動居民收入的增長，往往需要一段時間才能顯現，目前嘉義縣的房價已出現超前反映的情況，也使得民眾的房貸負擔大幅加重。」

即使嘉義縣房貸負擔率高，又面臨政府重手打房，但在地房仲仍樂觀看待房市後續走勢。東森房屋嘉義後庄加盟店東陳梅桂表示：「嘉義縣，尤其是最夯、價格漲最多的的高鐵站周圍，這些年來買盤以外來客為主，其中包括園區客以及投資客，經濟實力都頗強，不擔心拋售問題。」

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