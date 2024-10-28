國泰蔡鎮球開價2億沒賣掉的豪宅　鄰居1.7億先出場

記者項瀚／台北報導

國泰「四阿哥」蔡鎮球20年前以8390萬元，法拍取得仁愛路指標豪宅「仁愛鴻禧」頂層樓中樓戶。5年前傳出他以2億628萬元想賣，但還沒有賣掉，近期同層鄰居以1.7億元賣出。

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▲仁愛路指標豪宅「仁愛鴻禧」頂層樓中樓戶以1.7億元交易。（圖／記者項瀚攝）

國泰集團「四阿哥」蔡鎮球在20年前透過名下法人，法拍取得仁愛路豪宅「仁愛鴻禧」頂層樓中樓戶，入手價格8390萬元，拆算單價約50萬元。2018年時，傳出蔡鎮球以2億628萬元開價求售，每坪近130萬元，但沒有成功賣出，持有至今。

近期實價揭露，蔡鎮球鄰居、「仁愛鴻禧」同為頂層樓中樓以1.7億元交易，權狀164坪，換算單價約116萬元。經查謄本，買方為林姓自然人，從戶籍登記地來看，其從事服飾貿易。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，蔡家在20年前取得，時間久遠，難以斷言當時取得價格貴或便宜，但從法拍紀錄來看，在一拍就溢價280萬元取得，基本上就是擔心其他人競標，推測對該屋有一定偏好，頗有勢在必得態勢，自用的機率高。

時至今日，蔡家是否還有出售該屋需求不得而知，但以5年前開價來看，對比目前鄰居成交行情仍有1成左右的差距。不過，徐華辰進一步表示，「仁愛鴻禧」頂層樓中樓視野佳，具有相當的隱密性與稀有性，吸引高資產客出手，除了當作豪宅自用，作為私人招待所空間也有可能。

▲仁愛路二段住宅屋齡不是很新、就是很舊。（圖／記者項瀚攝）

住商不動產仁愛光復店經理黃獻寬指出，仁愛路二段住宅屋齡不是很新、就是很舊，「仁愛鴻禧」屋齡33年，以區域中古市場來說不算太老，且社區外觀保持佳，仍具氣派氣勢，加上高樓層與樹海無敵景觀加持，仍是具有競爭力的物件。

黃獻寬認為，以區域行情來說，該屋成交單價應落在100~110萬元上下，而本次成交116萬元算是蠻漂亮的價格。攤開實價登陸，「仁愛鴻禧」上一回交易是去年3月，17樓戶權狀約90坪以8650萬元成交，換算單價105萬元。

觀察區域屋齡新穎的住宅交易，成交單價達150~200萬元，像是「璞園至仁愛」、「富邦醴仁」等等。

▲「仁愛鴻禧」近2年只出現2筆交易紀錄 。（表／記者項瀚製）

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