高雄50歲老旅社開價3380萬求售　阿嬤級浴室裝修飄復古味

記者張雅雲／高雄報導

高雄近年觀光發達，旅客絡繹不絕，飯店、商旅求售不稀奇，連舊旅社都開始找新買家，近期鳳山、楠梓陸續有旅社釋出求售，開價落在3000萬元上下。業者分析，可能原因包括找不到人接班、房價逢高出脫等，由於地段位置精華，加上入手門檻相對低，不排除有包租公接手整棟出租。

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▲高雄近年觀光發達，飯店、商旅求售不稀奇，連舊旅社都開始找新買家。（圖／記者張雅雲攝）

▲和光大旅社則是1971年開幕，根據台灣公司網，2021年已歇業。（圖／記者張雅雲攝）

近期在售屋網站上，高雄包括鳳山、楠梓都有老牌旅社求售，位於鳳山的「新棋大旅社」、楠梓的「和光大旅社」，分別開價3180、3380萬元，都在該區的精華地段，周邊生活機能相當便利。

▲新棋大旅社1984年開幕，至今已經營40年，還在營業中，房間透露一股濃濃的復古氣息。（圖／翻攝自《樂屋網》）

2旅社都是在地的老牌旅社，新棋大旅社1984年開幕，至今已經營40年，還在營業中，和光大旅社則是1971年開幕，根據台灣公司網，2021年已歇業，也經營了50年，住商不動產鳳山華鳳文龍加盟店長鄭啟峯表示，可能出售的原因很多，研判可能是旅舍經營者面臨退休，後代不願意接班經營，或想趁房價高點出脫等，都有可能。

▲已歇業的「和光大旅社」，衛浴還有馬賽克磁磚浴缸，現在已相當少見。（圖／翻攝自《樂屋網》）



而根據2間旅社在《樂屋網》上刊登的銷售訊息，2旅社內部的裝潢古色古香，透露一股濃濃的復古氣息，雖然設備不像連鎖飯店、旅館新穎，不過該有的雙人床、梳妝台都有，另一間已歇業的「和光大旅社」，衛浴內還有馬賽克磁磚浴缸，現在已相當少見。

高雄市仲介公會理事陳揚智表示，2旅社都位於該區精華地段，鳳山錦田路鄰近五甲路，沿線商家林立，商業機能相當發達，區域以透天店面為主，屋齡都40年起跳，以透天單坪地價換算，落在50萬元上下。

旅行社 位置 坪數 屋齡 開價 (萬) 房間數 新棋大旅社 鳳山區錦田路 地坪 23.75 坪、建坪 112 坪 40 年 3180 萬 16 房 1 廳 17 衛 和光大旅社 楠梓區楠梓新路巷內 地坪 69.88 坪、建物 132 坪 54 年 3380 萬 21 房 3 廳 22 衛 1 廚房

▲高雄銷售中旅社。（ETtoday製表）

而楠梓和光大旅社則位於楠梓新路巷內，楠梓近年受台積電效應，房、地價雙漲，該區屬於早期發展生活圈，鄰近市場、火車站等，機能相當便利，雖然透天屋齡都偏高，換算單坪地價落在40萬元上下。

陳揚智說：「以土地來說價錢約高於行情1~2成，且旅社屋況老舊，屋齡偏高，未來還有拆除及重建成本，在房市較低迷狀況下，還是要再降價才有成交機會。」

▲鳳山錦田路鄰近五甲路，沿線商家林立，商業機能相當發達。（圖／記者張雅雲攝）

鄭啟峯表示，近年飯店、商旅經營人力成本高，加上房間還需維護，墊高營運成本，目前看來可能接手的對象，除了其他旅宿業者，因總價相對較低，也有可能包租公看好租賃市場升溫，整棟整修後做為套房，針對上班族出租還是相當有利，不過可能要準備足夠的資金進行整修。

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