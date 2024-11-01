西區門戶計畫翻轉未來！西門町絕版規劃「興洋君冠」開啟菁英換屋置產新熱潮

▲台北西區門戶計畫將為城來帶來下一波新舞台，「興洋君冠」位於西門町黃金地段，以豪宅規格向高資產族群提供舒適宜居空間。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

台北貴為台灣首都，政經資源豐沛、機能成熟，不少人會問：那台北的未來發展方向會在哪裡？隨著東區發展已經達到滿水位，下一波城市躍進的舞台就在台北西區門戶，將重新定義台北國門新地標！

涵蓋440公頃土地規劃的西區門戶計畫，可以說是台北市最具野心的都市更新藍圖，預期帶動包括台北雙子星、台北郵局都更案等多個百億級項目，隨著這一波城市全面更新，西區有望重生成為台北最閃耀的核心，未來不僅肩負著文化與觀光的重任，更將成為高資產族群與企業主爭相搶購的置產熱點。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，觀察近兩百年城市發展中，軌道經濟扮演非常重要的角色，「全世界首都型樞紐的車站位置周邊，帶來商務、觀光、住宅等方面非常豐厚的商機」黃舒衛舉紐約中央車站、日本東京新宿車站為例，認為車站往往在現代化發展歷程中有著最重要的地位。

黃舒衛補充西區翻轉計劃內容，他表示未來將設有10棟以上全新的頂級辦公室，「等於會有20萬坪以上的樓地板面積，消費、娛樂、觀光、住宅的潛力非常強大。」黃舒衛認為以目前西區包括車站和周邊土地的開發量而言，不論是結構或內容都有很大的翻新機會，而且是往頂級的趨勢靠攏。

西門町作為西區核心，不僅具備文化與觀光的優勢，還因其地理位置與便捷的交通，成為自住與置產的絕佳選擇。近期位於西門核心精華地段推出的全新建案「興洋君冠」，擁有大都會區內稀有的中大尺度設計，吸引主播張宇特地前往接待中心賞屋，現場專案介紹表示基地位在漢口街二段，「不管是基地規模或建案規劃，在西門町算是絕版唯一的產品」。

基地面積達424坪的「興洋君冠」規劃為68至80坪住宅，在寸土寸金的台北市更設置全平面車位，設計靈感來自於紐約四季飯店，建築外觀採新古典的Art Deco風格、崗石立面；1、10樓規劃有豐富完整的公設，希望給住戶頂級感受的空中層峰會所，結構部分採用SRC鋼骨抗震結構、耐震達到6級，確保住戶的安全，現場專案表示「『興洋君冠』可說是為了換屋族而訂製，適合自營商和企業主以及長期置產的高資產客戶入手」。

買房最重視地段，「興洋君冠」地理位置相當優越，步行至台北捷運西門站6號出口約650公尺，匯集藍線、綠線以及緊鄰機場捷運和台北車站，四通八達的交通讓住戶輕鬆暢遊全台北，但「興洋君冠」位於鬧中取靜的居住環境，不僅享有西門町的繁華便利，也保有安靜舒適的居住品質。

張宇參觀「興洋君冠」71.78坪樣品屋後發現，空間非常寬敞且明亮，規劃上也充分展現出應有的高級質感，像是大器客廳帶來流暢動線與居住舒適感，從採光到動線的所有細節與設計都是為了高資產住戶量身打造。值得一提的是，「興洋君冠」為毛胚屋交屋，每位住戶能依照自己的風格與喜好打造出心中理想的居住空間，給予住戶彈性和自由度，從開闊的客廳到寧靜的臥房，住戶能夠自由發揮設計，透過符合個人的品味與需求，打造一個既尊貴又獨一無二的家。

由台北雙子星領軍的西區門戶計畫正如火如荼開展中，推動西區全面更新，興洋君冠正坐落於西門町核心位置，難得一見的大空間住宅專為企業主與高資產族群量身訂製，不僅有完善硬體規劃、提供頂級居住品質，還給了住戶創造自己理想生活空間的自由。

【興洋君冠】西門核心 68-80坪 絕版經典

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