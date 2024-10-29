建商聚集南台中6大生活圈推案　僅1區找得到4字頭

▲南台中憑藉完善的軌道建設與甫登場就站上6字頭的13期重劃區，成為台中房市焦點。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

南台中憑藉完善的軌道建設與甫登場就站上6字頭的13期重劃區，成為房市焦點，包含南屯市中心、單元五、南區以及13期重劃區、烏日高鐵特區等生活圈，都成為建商積極獵地的熱區。其中大陸建設以11.65億元取得13期重劃區1387.3坪土地，被視為房市指標。

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大陸建設以11.65億元取得13期重劃區1387.3坪土地，其基地位於南屯區「楓溪段」中，大陸建設執行長廖淳森表示：「目前大陸建設在北屯14期建築綠覆率超過140%的『豐莚』取得已購客高度迴響，也顯示中台灣對於高綠覆的建築接受度相當高。」

▲目前大陸建設在北屯14期建築綠覆率超過140%的『豐莚』取得已購客高度迴響，銷售進度超前。（圖／記者陳筱惠攝）

而位於13期三面臨路基地，廖淳森說：「目前尚未有完整規劃，預計於2025年推案，沿襲大陸建設延攬國際建築團隊操刀設計的傳統，仍會朝向以自然生態系的空中院落來回應全球ESG永續議題。」

不僅13期重劃區，台中市南屯區因屬台中較早發展的區域，擁有較為成熟的生活機能與商圈規模，加上近年重劃區開發及捷運建設到位，房市表現也相當亮眼。其中位於黎明路商圈的「元城生生」不僅為南屯市中心首個危老重建案，更以大墩國中小、惠文高中等明星學區，備受區域客歡迎。

▲台中市南屯區、單元五新案房市表現也相當亮眼。（圖／記者陳筱惠攝）



另外，面積約70公頃的單元五重劃區，被認為是「台74環內房市最後一塊拼圖」，區域內還有「中部首座國際型足球園區」規劃，新預售案「精銳LEAD」備受剛需族矚目，均價已站上7字頭。

一路向南，烏日高鐵特區則在百貨、建設利多加持下，位於站區一路的「大華縱橫」已累積824筆驚人交易量，均價達到42.7萬元，同樣位於站區一路的達麗「新高鐵」，更已有978筆實登揭露，每坪均價45萬元。

▲烏日高鐵特區則在百貨、建設利多加持下房價站穩4字頭。（圖／記者陳筱惠攝）

甲桂林廣告副總周智柔則認為：「台中13期是南台中最大的市地重劃區，緊鄰高度成熟發展的台中8期重劃區，同享好市多、迪卡儂、文心秀泰、豐樂雕塑公園等豐富休閒商娛圈，是繼14期之後最具發展潛力的熱門重劃區，建商獵地方向也能看出未來房市走向。」

▲南台中六大生活圈房價支撐性高。



而住商不動產七期南屯店協理黃盟翔表示：「南台中在軌道經濟及重大建設的推動下，房市發展穩步上升，尤其是鄰近南屯市中心的重劃區，擁有重劃區遠景又有成熟的商圈機能，目前房市明確以自住市場支撐，南台中前景看俏。」

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