ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

疫後獲利大增！　免稅店大亨砸2.4億現金「吃下松江路銀行」

記者項瀚／台北報導

疫後觀光財爆發，知名免稅業采盟集團大股東砸2.4億元，買下松江路銀行店面。專家分析，該區有不少旅遊觀光業者，具產業聚集效應，買方不論當作投資置產，抑或收回自用都相當合適，且購入價格算是相當實惠。

《地產詹哥老實說》EP226／都更後連廁所都換不回來？　高手指點：5條件有望1坪換1坪「甚至更多」

▲▼ 松江路 。（圖／記者項瀚攝）

▲采盟集團大股東砸2.4億元買下松江路銀行店面。（圖／記者項瀚攝）

近期實價揭露，松江路「富邦銀行長安分行」1+2樓店面以2.4億元交易，權狀227坪，換算平均單價115萬元。經查謄本，買方為騰翔投資公司，負責人劉月珠為知名免稅、零售業者「采盟集團」大股東。

值得關注的是，本次交易無貸款，買方資金雄厚，也顯示在疫情之後，觀光免稅業獲利大增，現金滿手，為了去化資金也可能是本次買店面的原因之一。

觀察交通交通部觀光署資料，國人出國、來台旅客量近年也持續大增，統計今年1~8月分別來到1139、497萬人次，年增率分別高達30、55%。

▲▼ 。（圖／記者項瀚攝）

▲近年國人出國人次統計。（圖／翻攝自交通部觀光署）

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，本次交易店面位於南京東路以南，雖然店面人潮效益比北側遜色，但還是有一定的人潮與曝光度，未來區域還有不少商辦將落成啟動，有望帶動人流，且松江南京商圈有不少旅遊觀光業者，具產業聚集效應，買方不論當作投資置產，抑或收回自用都相當合適。

另外，黃舒衛指出，松江南京雖然陸續有不少新商辦供給，但大多只租不賣，租金單價則來到3500元，使得中古商辦價格推升，買賣單價百萬行情已相當普遍，本次1+2樓平均單價115萬元算是相當實惠。

▲▼ 松江路 。（圖／記者項瀚攝）

▲松江南京中古商辦單價已普遍站上百萬元。（圖／記者項瀚攝）

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯也表示，本次交易店面位於「福春商業大樓」，屋齡38年，去年樓上商辦就已來到9字頭價碼，以此來拆算本次交易行情，1樓店面單價約130萬元，確實頗為划算。

邱鼎峯進一步表示，松江南京是傳統的商辦聚落，擁台北華爾街之稱，許多客戶基於產業地緣性、交通便利性都指名進駐該區，而單層面積達百坪規模的物件釋出稀少，在需求強烈、供給稀缺的情況下，也使得價格表現穩健。

關鍵字：采盟免稅觀光出國店面富邦銀行免稅高力國際黃舒衛顥天國際邱鼎峯

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

夫妻「為頭期款吵翻」從此AA！尪只帶孩出國　她結婚19年心寒

一名女網友多前年因買房頭期款，跟老公吵得不可開交，此後夫妻倆開銷一律採取AA制，先生出國玩也只帶孩子，眼看明年就是婆婆的70大壽，全家考慮一同出國慶祝，結果她得自行負擔旅費，不禁心寒嘆「好難過啊！」

37分鐘前

名人「中漂」置產熱門地曝光　健身網紅2千萬買絕景別墅

氣候舒適、生活環境優質且交通越來越便利的台中，近期陸續吸引名人移居，包括明星夫妻擋阿Ben與徐小可、知名健身網紅「筋肉媽媽」以及主持人作家身份的吳淡如最近都陸續公開他們的新居。

59分鐘前

鳳山一次喜迎2座新商場！　LaLaport率先2026年進駐

鳳山是高雄人口最多行政區，卻從未有大型購物商場，隨鳳山火車站Q3完工，又有三井集團設立「LaLaport高雄」，未來將一次喜迎２家購物中心，挾多項利多話題，近期購屋需求旺盛。信義房屋專家表示，首要受惠的3個商圈，中古大樓房價最低還有2字頭。

1小時前

老牌西服品牌撤出台灣　西門店養蚊3年「5.9億被包軌」

西裝連鎖品牌「青山洋服」2021年全面撤出台灣，成為時代眼淚，而最後1間門市西門店空置3年，近期以5.9億元交易。專家表示，該店面出租上有一定抗性，但容積率高達800%，改建效益高。

2小時前

價格破壞者出現！讓利現曙光　業者：賞屋族很珍貴

在當前打房政策影響下，房市逐漸回歸自住需求，觀察如今預售市場則是3大走向，包含送裝潢、送家電、開出比預期低的價格，業者就自曝，現在反而是最佳看房時機。

4小時前

近3年賣出64間！「知本溫泉套房」剩最後3間　底價下殺70多萬

花蓮分署11月「123全國聯合拍賣會」將於11月5日（星期二）熱鬧登場，本次聯合拍賣會依舊推出一系列優質法拍物件，其中最受矚目的知本溫泉套房，由於坐擁山林及好山好水的環境，加上地點鄰近金針山、日出曙光及多良車站等著名觀光景點，一直是熱門標的。由於是最後一次拍賣，底價下殺至70多萬元，有興趣的買家請把握機會搶標吧！

5小時前

眼見為憑的「價值」更勝價格　七期豪宅一哥創百萬時代里程碑　

台中七期第一個突破百萬元單價的住宅案「聯聚瑞和大廈」在豪宅一哥聯聚建設品牌30週年之際浮上檯面，興建7年時間打造的「聯聚瑞和大廈」其實是聯聚建設20週年推出的代表作，如今30週年聯聚建設，也將推出稀有地段的「聯聚理安大廈」，正式引領台中大都會正式晉升三位數時代！

5小時前

疫後獲利大增！　免稅店大亨砸2.4億現金「吃下松江路銀行」

疫後觀光財爆發，知名免稅業采盟集團大股東砸2.4億元，買下松江路銀行店面。專家分析，該區有不少旅遊觀光業者，具產業聚集效應，買方不論當作投資置產，抑或收回自用都相當合適，且購入價格算是相當實惠。

5小時前

高雄52年老書局本週六熄燈　老闆退休改當房東

在高雄52年的天信文具行，老闆即將退休，決定結束營業，由於不少六、七年級生都是從小在這裡購買書籍或文具，老顧客都十分感傷。老闆透露，只營業到11月2日，也貼出紅單招租。信義房屋專家表示，該區受惠義享開幕，一有店面釋出很快租出。

6小時前

租客、房東通通騙！　內行揭：出現這動作「一律是詐騙」

網上充斥租屋詐騙，究竟該如何破解、反制？最新一集《地產詹哥老實說》SAND理想好居住居管理聯盟執行長陶迪，她提出過去常見的3大租屋詐騙手法，並提出實務上有效降低風險的做法，此外她也分享近來租屋詐騙已演發出新型態，從詐騙租客到詐騙房東。

7小時前

今天現折1410元 古早味芋頭酥買4包送4包

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

農地擴建農舍！　忘辦「一證明」..

狂粉用楠梓小宅換周杰倫門票　本..

建商聚集南台中6大生活圈推案　..

軍公教換屋族申貸也受挫　她大嘆..

租客、房東通通騙！　內行揭：出..

龍潭渴望園區第一宗大樓案配「I..

疫後獲利大增！　免稅店大亨砸2..

全台第二座世貿中心12月退場　..

公公留透天厝給老公　三姑逼簽1..

買40年透天「花200萬翻新」..

ETtoday房產雲

最新新聞more

夫妻「為頭期款吵翻」從此AA！..

名人「中漂」置產熱門地曝光　健..

鳳山一次喜迎2座新商場！　La..

老牌西服品牌撤出台灣　西門店養..

價格破壞者出現！讓利現曙光　業..

知本溫泉套房剩最後3間　法拍最..

眼見為憑的「價值」更勝價格　七..

疫後獲利大增！　免稅店大亨砸2..

高雄52年老書局本週六熄燈　老..

租客、房東通通騙！　內行揭：出..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366