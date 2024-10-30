疫後獲利大增！　免稅店大亨砸2.4億現金「吃下松江路銀行」

記者項瀚／台北報導

疫後觀光財爆發，知名免稅業采盟集團大股東砸2.4億元，買下松江路銀行店面。專家分析，該區有不少旅遊觀光業者，具產業聚集效應，買方不論當作投資置產，抑或收回自用都相當合適，且購入價格算是相當實惠。

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▲采盟集團大股東砸2.4億元買下松江路銀行店面。（圖／記者項瀚攝）

近期實價揭露，松江路「富邦銀行長安分行」1+2樓店面以2.4億元交易，權狀227坪，換算平均單價115萬元。經查謄本，買方為騰翔投資公司，負責人劉月珠為知名免稅、零售業者「采盟集團」大股東。

值得關注的是，本次交易無貸款，買方資金雄厚，也顯示在疫情之後，觀光免稅業獲利大增，現金滿手，為了去化資金也可能是本次買店面的原因之一。

觀察交通交通部觀光署資料，國人出國、來台旅客量近年也持續大增，統計今年1~8月分別來到1139、497萬人次，年增率分別高達30、55%。

▲近年國人出國人次統計。（圖／翻攝自交通部觀光署）

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，本次交易店面位於南京東路以南，雖然店面人潮效益比北側遜色，但還是有一定的人潮與曝光度，未來區域還有不少商辦將落成啟動，有望帶動人流，且松江南京商圈有不少旅遊觀光業者，具產業聚集效應，買方不論當作投資置產，抑或收回自用都相當合適。

另外，黃舒衛指出，松江南京雖然陸續有不少新商辦供給，但大多只租不賣，租金單價則來到3500元，使得中古商辦價格推升，買賣單價百萬行情已相當普遍，本次1+2樓平均單價115萬元算是相當實惠。





▲松江南京中古商辦單價已普遍站上百萬元。（圖／記者項瀚攝）

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯也表示，本次交易店面位於「福春商業大樓」，屋齡38年，去年樓上商辦就已來到9字頭價碼，以此來拆算本次交易行情，1樓店面單價約130萬元，確實頗為划算。

邱鼎峯進一步表示，松江南京是傳統的商辦聚落，擁台北華爾街之稱，許多客戶基於產業地緣性、交通便利性都指名進駐該區，而單層面積達百坪規模的物件釋出稀少，在需求強烈、供給稀缺的情況下，也使得價格表現穩健。